Desde la Cámara Inmobiliaria de Corrientes (CIC) habían anticipado meses atrás a El Litoral que los contratos de alquileres previstos para la nueva temporada llegarían con un 25% de aumento, como máximo, teniendo en cuenta las estimaciones en cuanto a la inflación en el país. “Los precios este año (por 2017) no subieron tanto y se acomodaron respecto a la inflación acumulada de 2015 y 2016. Hay que tener en cuenta que el Gobierno estimaba una inflación del 17% y en este mes ya estamos en un 24% aproximadamente”, había señalado a este medio, en noviembre pasado, el presidente de la CIC, Iván Montanaro.

El titular de la Cámara aseguró en los últimos días que si bien “no debería realizarse un aumento del 30%, por ahí hay contratos que vencieron en estos últimos meses, y que venían con una inflación alta por el 2016, de alrededor del 40%”. Asimismo, en diálogo con Radio Dos, explicó que “los últimos años han sido difíciles para poner precios a los inmuebles y para sus actualizaciones, por eso hoy se están ajustando los valores, y hay inmuebles que se encuentran por encima de su valor”.

Además de esto, Montanaro remarcó la existencia de “inmobiliarias ilegales”, sobre las cuales “la gente no pregunta si tienen matrículas para ejercer la función de corredor público, les cobran cualquier cosa, y después no tienen a quién reclamarle”. Por esta razón, reiteró el pedido al Colegio Público de Martilleros y Corredores de Corrientes, de que “cumpla con el control de la matrícula, no sólo con el comportamiento de quien lo tiene, sino para sancionar a quien ejerce el corretaje sin estar habilitado”.

Pasó la temporada alta

Montanaro detalló, también, que el movimiento de alquileres tuvo su punto máximo durante diciembre. “En noviembre vienen los más precavidos, en diciembre llega la mayoría, y en enero y febrero ya están los últimos que no tienen tanta cantidad de inmuebles como para elegir, sobre todo estamos hablando de la población estudiantil”, manifestó.

En ese sentido, aseguró que en la ciudad “la demanda es superior a la oferta”, ya que “seguimos teniendo llamadas de chicos que vienen a estudiar y, prácticamente, no hay departamentos”.

Reclamos

Montanaro también recordó la posición de la CIC respecto a la creación de la Oficina de Inquilinos Municipal, la cual todavía no está en funcionamiento; y los reclamos de las asociaciones de inquilinos en Corrientes y en el país. Una de las protestas es por el cobro “excesivo” que suponen estas entidades, respecto a honorarios y montos de ingreso al inmueble.

Por otro lado, reiteró que la situación en la ciudad “no es la misma que se vive en Buenos Aires. Estas asociaciones surgieron en Buenos Aires porque allí hay una diferencia marcada con el costo del ingreso de los inquilinos, que puede llegar a triplicarse o cuadruplicarse”.

“En Corrientes uno ingresa con el alquiler, los gastos de escribanía, y la mayor parte de las inmobiliarias trabajamos con un pagaré como primer mes de depósito. Nuestros honorarios lo financiamos en tres meses, así que no se puede triplicar el monto del costo”, añadió.