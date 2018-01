Con impronta propia, el gobernador Gustavo Valdés volvió a mostrarse ayer en un festival popular: San Baltasar, en el barrio Cambá Cuá.

Más tarde visitó Santa Ana junto con varios ministros para participar de la Fiesta del Mango.

La primera aparición pública del mandatario tras unas breves vacaciones fue en San Luis de Palmar, el viernes, para participar del Festival del Chicharrón.

“Me llena de emoción y orgullo compartir con ustedes esta noche correntina que no se iguala”, expresó Valdés al saludar al público presente en la primera noche de esta tradicional fiesta, acompañado del intendente de la localidad, Ricardo Valenzuela.

Dijo que “esta Fiesta del Chicharrón es una tradición para todos los correntinos”, a lo que agregó que “en cada carreta que seguramente va a Itatí está el chicharrón acompañándolos”.

Afirmó que es fundamental que el pueblo no sólo conserve su tradición y cultura, sino también su cultura culinaria. Contó que es la primera fiesta que visita en el interior provincial como Gobernador y aprovechó ese marco para entregar al Jefe comunal de San Luis del Palmar un aporte de 100 mil pesos destinados a los gastos de la organización del evento.

Si bien no está confirmado, tampoco se descarta que Valdés vaya a Mercedes para visitar la ermita del Gauchito Gil.