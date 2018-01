El ministro de Hacienda Enrique Vaz Torres aseguró a El Litoral que “el Gobierno atenderá la situación de cada municipio”. Dijo eso en referencia a los municipios que advirtieron un rojo financiero. Desde que asumió, el gobernador Gustavo Valdés recibió en su despacho a 25 intendentes que reclamaron ayuda financiera de la Provincia para pagar sueldos y aguinaldos. Una de las comunas que solicitó auxilio financiero fue Capital. El intendente Eduardo Tassano aseguró al diario porteño Perfil: “Nos encontramos con una herencia de una deuda, entre flotante y la caja municipal de préstamos, de más de 700 millones de pesos. Algunas insólitas como que teníamos autos retenidos en talleres porque no se pagan las deudas”.

También el actual intendente de Goya, Ignacio Osella, solicitó ayuda y aseguró que recién para el primer trimestre del año podrán normalizar la situación económica de la segunda ciudad de Corrientes.

Antes de que Ricardo Colombi dejara el Gobierno, se auxilió con asignación de aportes no reintegrables y adelantos de coparticipación a diversas comunas que afrontaron problemas de desequilibrios financieros.

Las medidas de auxilio a las comunas fueron publicadas en el Boletín Oficial y se fundamenta en la situación de desequilibrios que atraviesan las comunas beneficiadas. Los beneficios se otorgaron en varios casos en medio de los procesos de traspaso de gestión, como el de la comuna de San Roque.

Una de las medidas tomadas fue un aporte no reintegrable para la Municipalidad de San Antonio-Apipé Grande por un total de $565.000, destinados como apoyo económico para atender desequilibrios financieros.

También se benefició a la comuna de San Miguel, con un aporte no reintegrable por un total de $400.000 por desequilibrios financieros.

Asimismo, se asignó a la Municipalidad de Palmar Grande (Corrientes) un anticipo de coparticipación impositiva por la suma de $300.000, también para ser destinados a atender apremios financieros.

Una de las mayores ayudas fue un aporte no reintegrable para la Municipalidad de San Roque por un total de $1.000.000, para solucionar desequilibrios financieros en ese municipio.

La Municipalidad de San Roque ya había recibido hace poco tiempo un aporte no reintegrable para la Municipalidad de San Roque, por la suma de $1.500.000 destinados a apoyo económico , con cargo de oportuna y documentada rendición ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.