“Algunos actores del PJ no tienen autoridad moral para opinar de créditos”

El ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, disparó contra los legisladores del Partido Justicialista, quienes habían puesto condiciones para aprobar el crédito de 5 mil millones que pretendía la Provincia. “No tienen autoridad moral. Por años votaron en contra de los créditos que pretendía la Provincia, cuando la propia ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguraba que los empréstitos para obras eran buenos. Tienen un doble discurso, no tienen autoridad moral para hablar”, lanzó el ministro en declaraciones a El Litoral.

“Algunos senadores pretendían poner condiciones y, más que condiciones, parecían una extorsión”, se quejó. “Yo en estos años he mantenido mi palabra y eso me da autoridad para hablar, pero algunos legisladores del peronismo no pueden decir lo mismo”, disparó.

El Gobierno logró la sanción del Presupuesto 2018, que incluía un empréstito de 5 mil millones de pesos para obras de infraestructura, en la última sesión extraordinaria del año.

Lo hizo con el voto de un peronista, Roberto Miño. Fue el único justicialista que votó a favor. El resto de los legisladores del PJ se abstuvo.

Tras lo sucedido, fueron varios los peronistas quienes pidieron sanciones para Miño.

La situación sería analizada en la próxima reunión que el PJ realice, en marzo.