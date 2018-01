El Plan Belgrano que será relanzado por el Gobierno nacional a fines de febrero, tiene previsto un incremento presupuestario del 26 por ciento para las obras que se realizarán en el NEA y el NOA.

“Para este 2018 tenemos previsto un incremento de más del 26% en los importes presupuestarios para obras y programas, que nos permitirá, sin duda, seguir creciendo y desarrollando en el Norte Grande (NEA-NOA)”, confirmó el coordinador del Plan Belgrano para el NEA, Víctor Zimmermann, durante una rueda de prensa realizada en las oficinas del distrito chaqueño de Vialidad Nacional, junto con otros funcionarios nacionales.

El plan prevé durante 2018 una inversión per cápita de 3.988 pesos en Corrientes.

También se buscará acordar obras que se deben ejecutar en los próximos 10 años, independientemente de quién gobierne el país.

Según el último informe elaborado por la Jefatura de Gabinete de la Nación a fines del año pasado, Catamarca es la provincia del Norte argentino que recibirá mayor cantidad de dinero per cápita en infraestructura en el marco del Plan Belgrano en 2018, con $5.164 por habitante, seguida de La Rioja ($5.057), Formosa ($4.796) y Corrientes ($3.988).

Luego figura Chaco ($3.781), Jujuy ($ 3.605), Salta ($3.425), Santiago del Estero ($3.128), Misiones ($2.834) y Tucumán ($2.252).

El Gobierno nacional aprobó el modelo de contrato de préstamo a firmarse con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 200 millones, para financiar la ejecución del Programa de Desarrollo de los Servicios de Agua y Saneamiento dentro del Plan Belgrano, según un decreto publicado en el Boletín Oficial.

En los considerandos del decreto 1.120/2017, el Poder Ejecutivo destaca que “el objetivo del programa es incrementar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento, mejorando al mismo tiempo el desempeño operativo y financiero de los operadores de estos servicios, principalmente en las provincias que forman parte del Plan Belgrano”.

Los objetivos específicos del programa son ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y desagüe cloacal; optimizar las condiciones ambientales, de sanidad e higiene a través del tratamiento de aguas residuales, y mejorar la capacidad de gestión de los operadores de servicios de agua y saneamiento.

El diputado nacional de Cambiemos por Tucumán y ex titular del Plan Belgrano, José Cano, adelantó que el programa de infraestructura destinado a las provincias del Norte Grande (NOA-NEA) será relanzado el próximo 27 de febrero en Salta.

El evento contará con la presencia de funcionarios nacionales y provinciales.

El relanzamiento se hará en el marco de un encuentro regional en Salta del que participará la mayoría de los ministros de Nación y donde se expondrán todas las obras de infraestructura que se encuentran dentro del presupuesto nacional del Plan Belgrano.

Además, con los diputados de la oposición de Salta y Chaco acordaron crear una comisión bicameral que se encargará del seguimiento del Plan Belgrano.