Leve mejora de recursos nacionales 2018 para Corrientes

Corrientes será el distrito de la región con mayor asignación de “gasto total” por habitante. El presupuesto 2018 incorpora una serie de anexos en los que se describe la ubicación geográfica donde se realizarán los gastos previstos en el mismo, estableciendo en qué provincia se harán efectivos dichos gastos, o en su caso si serán gastos interprovinciales, nacionales (en los casos en que no se puede puntualizar un territorio específico) o sin clasificación geográfica.

El 25% del gasto no tiene una asignación provincial específica. Del resto, más del 40% del gasto presupuestario se concentra en Buenos Aires (22%) y en Caba (20%). Luego aparecen Córdoba (4,5%) y Santa Fe (4,3%). Hay 12 provincias argentinas (la mitad de jurisdicciones) a las que, tomadas en conjunto, se les asigna menos del 10% del gasto.

La provincia de Corrientes recibirá el 1,39% del gasto total nacional, Chaco 1,34%, Formosa 0,69% y Misiones 1,42%.

Si se toma el promedio del gasto por habitante proyectado con asignación en provincias, Corrientes recibirá $36.646 por habitante, Formosa $33.887, Misiones $33.377 y Chaco $33.035.

Las provincias del NEA integran el lote de distritos con menor gasto total por habitante, junto con Santa Fe ($35.658), Córdoba ($35.586) y Entre Ríos ($34.308).

La información de la distribución de uno de los tipos de gasto como es el gasto en capital, cobra relevancia pues la forma en que se distribuye este gasto entre las jurisdicciones argentinas muestra en definitiva el mapa de la obra pública que se realizará con fondos nacionales.

Para 2018 se presupuesta un Gasto de Capital de la Administración Nacional por $210.941 millones (1,7% del PBI).

Corrientes recibirá el 2,1% del gasto de capital previsto para todo el país, Chaco el 2,1%, Misiones el 1,7% y Formosa el 1,4%.

Los dos principales componentes del gasto de capital nacional son la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital.

Mediante la primera, el Gobierno federal ejecuta directamente las obras y para 2018 se proyecta que alcance los $62.245 millones. En tanto, las Transferencias de Capital son fondos no reintegrables que se transfieren a las jurisdicciones subnacionales para que en éstas se ejecuten gastos de capital, es decir, obras. Para este año se espera que estas transferencias lleguen a un monto de $140.147 millones (incluyen $25.618 millones del Fondo Federal Solidario, que es una transferencia de capital automática al sector público provincial).

En ese sentido, en inversión real directa por habitante Corrientes recibirá 1.293 pesos, Chaco 550 pesos, Formosa 1.409 pesos y Misiones 607 pesos.

En cuanto a transferencia de capital, Corrientes recibirá 2.659 pesos por habitante, Chaco 3.231, Misiones 2.227 y Formosa 3.387 pesos por habitante. Si se suman ambos tipos de gastos de capital, Corrientes recibirá un gasto de capital de 3.988 pesos por habitante, Chaco 3.781 pesos, Misiones 2.834 pesos y Formosa 4.795 pesos.