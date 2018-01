El Papa Francisco bautizó a 34 niños en la Capilla Sixtina

"Vuestra tarea es transmitir la fe en el amor de vuestra casa, de la familia", dijo el papa Francisco al bautizar a 34 niños en la Capilla Sixtina.

Francisco comenzó la homilía recordando a los padres que el bautismo es "el primer paso de la labor que tienen de transmitir la fe".

"La transmisión de la fe sólo se puede hacer en el lenguaje de la familia, de papá y mamá, de abuelo y abuela. Después los catequistas desarrollarán esa primera transmisión con ideas y explicaciones", sostuvo.



"Pero no olviden esto: se hace con el lenguaje, y si falta el lenguaje en casa, si no se habla entre los padres la lengua del amor, la transmisión no es fácil", prosiguió.



El pontífice señaló que los niños tienen "un dialecto propio" y bromeó con los llantos que se escucharon en varias ocasiones entre los muros de la Capilla Sixtina, reportó la agencia española Efe.