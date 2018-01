Unos 600 correntinos fueron seleccionados para recibir el crédito hipotecario denominado Procrear Joven, según anunciaron ayer desde el Gobierno nacional. Se trata de un beneficio para personas de entre 18 y 35 años, un rango etario que padece del déficit habitacional con el que cuenta la provincia. Desde el sector económico esperan que la medida pueda reactivar el mercado inmobiliario, pese a que sostienen que en Corrientes los créditos no tienen el mismo impacto que en otras jurisdicciones.

Luego de haber abierto las inscripciones a principios de octubre, el Gobierno nacional publicó ayer los nombres de los 40 mil seleccionados para obtener un crédito Procrear Joven. El plan apunta a jóvenes de entre 18 y 35 años, con o sin ingresos formales y registrados, para que puedan acceder a un crédito hipotecario sin contar con ahorros previos, con una cuota igual o inferior a un alquiler. La suma máxima de este préstamo es de hasta 1.200.000 pesos.

La elección de los beneficiados se hizo a través de un sistema de puntaje, en el que se priorizaron a aquellos jóvenes que tengan hijos y pareja, y reciban algún tipo de prestación de la seguridad social. Asimismo, el plazo para los créditos será de entre 20 hasta 30 años, con cuotas mensuales que rondarían entre los $5.500 y los $6.500, dependiendo del tiempo.

Debido a que los beneficiarios deberán contar con un ahorro previo, a partir de ahora tendrán 12 meses para conseguir, como mínimo, el 5% del valor de la propiedad, mediante la constitución de plazos fijos en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), actualizables según el índice de inflación. La vivienda a comprar podrá ser nueva o usada.

En lo que respecta a la distribución de este Procrear, la provincia con mayor cantidad de cupos adjudicados fue Buenos Aires, con 17.735 beneficiarios, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 3.616; Santa Fe, con 3.270; y Córdoba, con 2.243.

En cuanto al perfil de los elegidos, la mayoría tiene entre 31 y 35 años y viven en una casa alquilada. Además, predominaron los que cuentan con ingresos registrados (66,8%) frente a los no registrados, que alcanzaron sólo un 16,3%.

En relación al género, el 50,3% de los seleccionados son mujeres y el 49,7% son varones y en cuanto al estado civil el 79,2% son solteros; le siguen los casados con una participación de 9,9%, los unidos de hecho con 9.8%, y los viudos y divorciados con un porcentaje menor al 1%.

El ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, destacó que la propuesta significa “una iniciativa de inclusión financiera, destinada a los jóvenes que históricamente no podían acceder a créditos para vivienda; una herramienta inédita que apunta a las necesidades reales de nuestros jóvenes”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Iván Kerr, aseguró que “con los créditos UVA acompañamos a un tercio de las familias argentinas para que puedan acceder a una vivienda propia, y hoy estamos felices de anunciar los 40 mil jóvenes que se suman a ese sueño de tener una casa”.

Paliar el déficit

La entrada de estos créditos supone un paliativo para el histórico déficit habitacional por el que atraviesa la provincia, a pesar de que desde el sector económico habían indicado a El Litoral que en Corrientes los propietarios suelen ser “temerosos” ante la aparición de nuevos créditos. A la desconfianza de estos propietarios, sostuvieron, se suman los numerosos requisitos que deben cumplimentar los beneficiarios.

De igual manera, también encuentran en estos créditos un halo de optimismo de cara al futuro de la economía local. “Es una buena medida porque hay un déficit habitacional en todo el país, y lo más importante es que puede incluir a personas que tengan un trabajo informal”, había indicado a este medio el presidente de la Federación Económica de Corrientes, Daniel Cassiet; quien también estimó que el Procrear Joven “va a reactivar también el mercado inmobiliario”.

La cifra

235.089

Es la cantidad de inscriptos que tuvo el Procrear Joven en todo el país, desde octubre hasta mediados de noviembre.