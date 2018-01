Macri mueve a la dama en el conurbano

Por Francisco Olivera

Nota publicada en el diario La Nación.

Algunos intendentes lo tomaron como un reto. Fue, en realidad, un reproche a lo María Eugenia Vidal: sin estridencias, pero con una firmeza que a veces intimida. Era la mañana del 15 de diciembre, un día después de los primeros incidentes y el debate frustrado por la reforma previsional que el Congreso aprobó tres días después. Escoltada por Hernán Lacunza, su ministro de Economía, Vidal aprovechó las instalaciones del Parque de la Cervecería que había conseguido Martiniano Molina, intendente de Quilmes, para dejarles a 69 jefes comunales de Cambiemos una advertencia: no puede ser que municipios con déficits monstruosos le pidan a la provincia fondos para inaugurar un polideportivo. “Lo pagan los contribuyentes”, insistió.

Lo que planteaba es un concepto contemplado en la ley provincial fiscal, aprobada a fin del año pasado. Si no se es ordenado con los gastos corrientes, mal se puede cumplir con la infraestructura y los servicios. Macri suele incomodar con el tema a intendentes: “¿Cómo es tu porcentaje de nómina salarial sobre presupuesto?”, les pregunta. La provincia exhibe al respecto comportamientos dispares: las comunas más prolijas tienen un índice del 30%, pero las más desordenadas superan el 60%. Es el meollo del problema de un Estado cuyas nóminas tienden a crecer con cada administración y que, si no se revisan, se convierten en aguantaderos de la política. Después de incorporar el control biométrico a sus instalaciones, algunos intendentes se percataron de que parte de la plantilla no iba nunca a trabajar.

A todo esto aludió esa mañana la gobernadora cuando exhortó a todos a que, si le pedían fondos para obras que no estaban previstas por el gobierno provincial y que se harían con endeudamiento, al menos tuvieran la deferencia de haber aprobado en sus respectivos concejos deliberantes la ley de responsabilidad fiscal. Esa ley, a la que hasta ahora prometieron adscribir más de 90 de los 135 municipios, obliga a no subir el gasto corriente más arriba de la inflación, a no incorporar personal que supere el crecimiento vegetativo de la población comunal y a no sumar empleados públicos durante los últimos seis meses del mandato.

Gracias al pacto fiscal y a la reforma previsional, Vidal tendrá este año 40.000 millones de pesos adicionales a los que tuvo el año pasado. Serán 65.000 millones en 2019. Esa masa de recursos explica lo que es obvio: del éxito o el fracaso bonaerense dependerá el juicio que los votantes hagan sobre toda la gestión de Macri, cuya imagen positiva viene de caer, según mediciones propias, 7 puntos en diciembre. Ese deterioro, que en la Casa Rosada imaginan momentáneo, obedeció en gran parte a la pelea por la reforma previsional que plantearon el kirchnerismo, el massismo y la izquierda.

No es casual que esas fuerzas que no gobiernan territorios se hayan opuesto a esta estrategia, ni que sus adherentes hayan sido quienes sí los tienen, los gobernadores del PJ.

Será inevitable que, con la ley aprobada, esa pelea por recursos se traslade a la provincia, cuando arranque la paritaria docente y vuelva a emerger Roberto Baradel. ¿Qué argumento tendría para negar subas la gobernadora que se ha llevado la mayor parte de fondos que, si no hubieran existido el acuerdo fiscal y la reforma, habrían ido a aumentos jubilatorios? Es probable que ese sea el argumento de Baradel.

El del Gobierno puede suponerse fiscal, pero estará condicionado por sucesos que exceden la paritaria: de manera directa o indirecta, las detenciones de Juan Manuel “Pata” Medina y Marcelo Balcedo, dos sindicalistas bonaerenses, muestran decisión de Vidal por investigar conductas gremiales. El otro ícono de estos presos, Omar “Caballo” Suárez, líder del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), tampoco escapa al área de influencia bonaerense: cayó luego de la intervención de la ahora senadora Gladys González.

El Gobierno ha decidido que Vidal sea la gran protagonista de la discusión nacional. La otra tensión será hacia adentro de la provincia y menos ruidosa: los jefes comunales. Hay quienes, desde el año pasado, vienen planteando asimetrías en la distribución de los recursos. “No vamos a cambiar nada: hay intendentes que son insaciables”, dijeron cerca de la gobernadora cuando se les consultó si era posible modificar, mediante ley, la coparticipación interna bonaerense. Veremos.