A través de un acuerdo entre la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) con una firma internacional realizada en noviembre, en las últimas semanas comenzó la instalación de cajeros automáticos en las estaciones de servicio de todo el país. Si bien los primeros 10 artefactos no bancarios fueron implementados en ciudades del Sur del país y de Cuyo, se espera que próximamente comiencen la instalación de otras 80 bocas de expendio que forman parte de la Cámara de Estaciones de Servicio de Corrientes (Cescor).

En noviembre la Cecha firmó un acuerdo con la empresa Power Consultant y la firma china CRG Banking para la instalación de unos 4.500 cajeros automáticos no bancarios en las estaciones de servicio Pymes con el fin de generar un beneficio tanto para las bocas de expendio como para los clientes.

Luego del acuerdo firmado, en las últimas semanas comenzó la instalación de unos 10 cajeros automáticos en distintas estaciones de servicio del interior del país, como por ejemplo La Pampa, Río Negro, San Juan y Mendoza, entre otras jurisdicciones y se espera que próximamente comience la disposición de unas 80 nuevas maquinarias en bocas de expendio de otros puntos del país y donde estaría incluida Corrientes, según consignaron desde la firma Power Consultant al sitio especializado Surtidores.com.

Según explicaron anteriormente, se trata de cajeros automáticos ATM neutrales, es decir, que no están instaladas por una entidad bancaria, que permitirán reducir los costos en materia de transporte de caudales y también generará una alternativa beneficiosa para los conductores que se acercan a las playas de abastecimiento. Asimismo, los aparatos funcionarán como dispensadores de dinero y consultores de saldo, pero a diferencia de las máquinas bancarias, no se podrá depositar dinero en efectivo. La instalación de los cajeros automáticos responde a una iniciativa privada donde intervienen solamente la firma proveedora de las maquinarias y las entidades de estaciones de servicio, mientras que cada cámara o federación provincial deberá optar si se adhiere al convenio para la instalación y posterior financimiento de la máquina.