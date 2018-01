“El gabinete de la continuidad”, es decir los 12 ministros que eligió el gobernador Gustavo Valdés para iniciar su gestión, tiene los días contados. Sucede que el decreto por el que se designó a los funcionarios establece una fecha límite para los mandatos: el próximo 28 de febrero.

Hasta esa fecha, el Gobernador evaluará el trabajo de cada uno de los ministros y sólo quienes cumplan las expectativas serán ratificados.

En ese marco, los doce elegidos realizan denodados esfuerzos por mostrar gestión.

La mayoría eligió no exponerse ante la prensa para no generar suspicacias en Salta y 25 de Mayo.

De los 12, el indiscutido es el ministro de Hacienda Enrique Vaz Torres.

Hay quienes señalan que también el ministro de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega, es de la confianza de Valdés.

Hace unos días asumió formalmente Klaus Bernardo Liebig como subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas.



En los pasillos de la Casa Rosada hay quienes se animan a vaticinar que el mandatario hará grandes cambios en el gabinete, otros son más escépticos.

Lo cierto es que oficialmente no hay nada confirmado, mucho menos nadie que tenga el sillón asegurado.



Los 12

Acompañan a Valdés desde el 10 de diciembre: el ministro de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega, quien anteriormente se desempeñó en el área de Seguridad.

En la Secretaría General de la Gobernación, continuará Juan Carlos Alvarez, el ex coordinador de Tekové Potí.

En la cartera de Industria, Trabajo y Comercio se incorporó el dirigente del PRO, Raúl Schiavi, en lugar de Ignacio Osella, quien asumió como intendente de Goya.

Al frente de Obras y Servicios Públicos estará Bernardo Rodríguez, ex interventor del Invico.

En el Ministerio de Seguridad, se desempeñará el ex concejal y referente del Partido Popular, Juan José López Desimoni.

En algunas áreas aún no descartan la posibilidad de que concreten cambios, siempre en las segundas o terceras líneas.



Al frente de Turismo, estará Cristian Piris. En el Ministerio de Hacienda y Finanzas, continuará Enrique Vaz Torres.

También, al frente de Salud Pública seguirá, Ricardo Cardozo; como así en Producción, Jorge Vara; en la cartera de Justicia, Jorge Quintana; en Educación, Susana Benítez; en Desarrollo Social, Federico Mouliá.

Asumió en la Fiscalía de Estado, Víctor Ojeda, en lugar de Carlos Pila.

Valdés designó antes de asumir a sus 12 ministros, de los cuales ocho provienen de la gestión anterior y, de los cambios concretados, tres fueron obligados por las vacantes.

En cuanto a los entes autárquicos, no hubo mayores modificaciones ya que Julio Veglia reemplazaría a Bernardo Rodríguez en el Instituto de Viviendas de Corrientes; Lorena Lazaroff continuaría en el Instituto de Previsión Social y Arturo Vázquez en el Ente Regulador de Aguas.