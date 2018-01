El Gobernador retoma su agenda oficial

El primer mandatario de la provincia, Gustavo Valdés, volverá oficialmente hoy a su despacho de Casa de Gobierno. El Gobernador estuvo el viernes y sábado en San Luis del Palmar, Capital y Santa Ana, lugares donde participó de las festividades populares.

Valdés estuvo el viernes en San Luis del Palmar donde entregó 100 mil pesos y se mostró junto con los pobladores y el Intendente.

El sábado participó de los actos por la festividad de San Baltasar junto con el intendente Eduardo Tassano.

Hora más tarde visitó Santa Ana para recorrer la Fiesta del Mango.

No se descarta que vaya a Mercedes para saludar al Gauchito Gil. Aunque no estaba confirmado.

“Me llena de emoción y orgullo compartir con ustedes esta noche correntina que no se iguala”, expresó Valdés al saludar al público sanluiseño y reconoció que “esta Fiesta del Chicharrón es una tradición para todos los correntinos”.