Continúa el proceso de normalización de la Caja Municipal de Préstamos. La intervención convocó a un proceso de acreedores para determinar el pasivo de la institución. Si se confirman irregularidades, la actual gestión comunal no descarta iniciar acciones judiciales contra quien corresponda.

El secretario de Coordinación y Planificación del Municipio, Hugo Calvano, aseguró a El Litoral: “Estamos en el proceso de verificación de deudas, mientras buscamos que la Caja opere lo mejor posible y se termine el diagnóstico para poder avanzar en las soluciones”.

“Y de todo este proceso si surgen responsabilidades penales pondremos todo en manos de la Justicia”, advirtió.

“Son dos vías, una es la de buscar resolver el gran pasivo que tiene, previa verificación de deudas, y la otra es el de las responsabilidades penales que surjan”, explicó.

El Municipio espera que la deuda real sea mucho mayor a la declarada en el Presupuesto, que fijó un pasivo de 175 millones de pesos.

“Es un proceso de verificación de créditos, que ha resuelto la Caja Municipal”, había dicho Calvano.

Los distintos acreedores deberán presentarse, y acreditar mediante títulos, convenios o documentos la deuda.

“Se busca poner blanco sobre negro en esta cuestión y que quienes tienen deudas verifiquen a través de los fideicomisos, para negociar el pago con quienes puedan hacerlo y lo que no se pueda verificar, obviamente no se va a pagar”, insistió.

Además de señalar que los acreedores tendrán tiempo hasta fines de febrero para presentarse.

Bajo la lupa

La nueva administración comunal estudia cada uno de los procesos de entrega de terrenos del complejo Santa Catalina.

En total fueron 12 acuerdos de cesión de terrenos firmados por la Municipalidad a entidades sociales, para dotar a la zona de la infraestructura necesaria para habitar el lugar.

En virtud de la complejidad que reviste todo este proceso de cesiones y otorgamientos realizado por la anterior gestión municipal, Walter Acevedo, letrado de la Municipalidad de Corrientes, indicó que “el Municipio constituyó el fideicomiso Santa Catalina, el encargado de la administración y el fiduciario es la Caja Municipal de Préstamos y es este último organismo el que tiene que decidir si se compra o se vende y no la Municipalidad”.

“El error que se observó legalmente es que el Municipio se otorgaba un comodato o compromiso de venta de algo que no tenía facultad para hacerlo, el intendente no podía disponer de los derechos reales que podrían corresponder sobre la superficie porque él no era el dueño”, aseveró.

“El único facultado para los acuerdos era la Caja Municipal de Préstamos y para hacerlo tenía que seguirse una serie de pasos administrativos que no se han cumplido, todo debía ser sometido a análisis”, remarcó.

En cuanto a la posibilidad de que esos acuerdos sean legitimados, Acevedo dijo que “aunque la decisión política fuera reconocer los convenios, estaríamos ante una ilegalidad, por lo que tendríamos que rehacer los convenios para continuar; es como una venta mal hecha”.