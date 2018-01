Ediles peronistas se reunieron con gremio por la situación de municipales

Los concejales peronistas Justo Estoup y Madga Duartes, recibieron a integrantes de la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) quienes manifestaron su preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores municipales, que habrían sido cesanteados el pasado 31 de diciembre, pero que el Municipios desmiente.

En la reunión, que se realizó en el despacho de Estoup, participaron representando al sindicato el secretario general de la Seccional Corrientes José Almirón; el secretario gremial, Javier Rodríguez; el secretario de coordinación municipal Ariel Alarcón; secretario gremial municipal, Walter Gómez y el secretario de prensa Osmar Zárate.

Los integrantes del gremio expresaron su preocupación por el accionar del Departamento Ejecutivo Municipal, encabezado por Eduardo Tassano, quien convocó a un censo, pero no permitió que un millar de trabajadores municipales participaran del mismo y posteriormente no fue renovado su contrato.

Los concejales justicialistas, aseguraron que conocen esta situación y que recibieron a varios trabajadores que fueron a plantearles la injusticia de la medida adoptada por Intendente municipal del Cambiemos – Eco. Además indicaron que han solicitado explicaciones, pero que, hasta el momento, no hubo respuestas.

Ediles y sindicalista se comprometieron a seguir en contacto con el fin de monitorear esta situación que afecta a un millar de trabajadores municipales de la ciudad de Corrientes.