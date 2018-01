Luego de la tragedia del sábado en el banco de arena, ubicado frente al puerto Italia, en la cual fallecieron ahogadas una nena de 5 años y su abuela, se evidencia la necesidad de una política estival que contemple mayores controles y campañas de concientización de los bañistas en cuanto a la peligrosidad de los lugares no habilitados para bañarse.

Según la información suministrada, la Prefectura es la encargada de custodiar el río y los bancos de arena. Tienen la obligación de advertir sobre la peligrosidad de los bancos de arena, como así también actuar en consecuencia para que abandonen el lugar, ya que su misión es custodiar la vida de las personas en el agua.

Controles

Si bien desde Prefectura sede Corrientes no se brindó información del hecho ocurrido el sábado y de la competencia sobre los bancos de arena, El Litoral consultó a diferentes sedes de otras jurisdicciones que confirmaron su competencia sobre estos lugares.

Prefectura habilitó en la ciudad 5 balnearios municipales, los cuales se encuentran boyados de acuerdo con la barimetría realizada. Cuentan con guardavidas, personal de Seguridad Urbana y efectivos de la Policía Turística. No obstante, en reiteradas ocasiones, la gente accede a las zonas no habilitadas para refrescarse como en este caso al banco de arena ubicado frente al puerto Italia, el cual no está autorizado como balneario y la gente no debe concurrir al mismo.

El control en estos sectores, que se moldean de acuerdo con el flujo del río (canal de navegación), lo ejerce la Prefectura dado que se encuentran en el agua y, de acuerdo con lo informado, Corrientes cuenta con una gran cantidad de ellos.

“Nuestra tarea es custodiar la vida de las personas en el agua. Nosotros les advertimos y, si no obedecen, los acompañamos hasta la costa”, indicó uno de los prefectos consultados por El Litoral.

“Los bancos de arena son muchos y resulta difícil controlarlos a todos, la responsabilidad en este tipo de casos es de la gente que conociendo el peligro concurre a estos lugares, a sabiendas de que no cuentan con habilitación para bañarse”, remarcó.

En este marco, el secretario de Turismo, Deporte y Cultura de la Comuna, Gustavo Lorenzo Brisco, en relación a la jurisdicción en materia de control y prevención, indicó que “nosotros contamos con las playas habilitadas, la zona del banco de arena ya no nos corresponde, depende de Prefectura porque está en el río”.

“Hay zonas prohibidas para bañarse, pero la gente a pesar de contar con 5 playas municipales, hace caso omiso a los carteles e intenta ingresar”, señaló.

Consultado sobre las acciones de prevención informó que “nosotros tenemos apostado a personal de Guardia Urbana y también contamos con la colaboración de la Policía Turística que constantemente recorren las zonas para evitar cualquier problema. Sin embargo, es evidente que se necesita una mayor concientización sobre la peligrosidad del río y los recaudos que se deben tomar”, finalizó

Se debe considerar que en la jornada de ayer, según versiones de la gente que concurre habitualmente los fines de semana al lugar, Prefectura no había dejado descender a nadie al banco de arena, ya que se encontraba buscando a la menor desaparecida. Asimismo, también, trascendió que la Prefectura de Barranqueras estaba abocada a la búsqueda de la niña.

Redes

Se debe considerar que al banco de arena sólo se puede llegar en lancha. Aunque mediante un sondeo que realizó El Litoral en Facebook y Twitter hay muchos sitios que hacen publicidad del lugar, instando a la gente a concurrir.

“¿Si sos correntino y no subís tu ubicación en el banco de arena, realmente sos correntino?”, se puede leer en una publicación de Twitter, difundida en las redes, invitando a todos a un lugar sin habilitación.

Se debe destacar que el público que concurre a ese espacio es variado, en las fotos se observa la presencia de muchos jóvenes, familias y niños.