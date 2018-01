Alberto Medina Méndez

amedinamendez@gmail.com

Twitter: @amedinamendez

Nadie puede discutir que esta parte del país ha quedado rezagada respecto del resto en materia de obras relevantes. Faltan rutas, trenes, puertos, gas, energía, represas y tantas otras similares muy vitales para el desarrollo.

Estas asimetrías no sólo ocurren en relación a otras regiones de esta bendita nación, sino que incluso suceden entre las mismas provincias del Norte argentino, donde pueden verificarse a simple vista recorriéndolas.

Es razonable que se proceda con vehemencia en estos asuntos. No sería lógico pretender que no se ponga énfasis en aspectos tan trascendentes como estos, pero estos tiempos invitan a elaborar una visión más integral.

Los motivos por los cuales estas provincias siguen siendo las más débiles son múltiples y la explicación no es tan lineal como imaginan muchos dirigentes que recitan discursos rimbombantes pero incompletos.

Es indispensable trabajar simultáneamente en varios frentes de batalla. Algunos tendrán impacto en el corto plazo. Probablemente esos sean los menos, pero no por ello se deben posponer acciones hacia esos objetivos.

Los otros, los que sólo reaccionan en el largo plazo suelen ser los menos interesantes para la política. Sus efectos electorales son casi nulos o hasta negativos por lo que, muchas veces, se prefiere no empezar jamás la labor.

En lo educativo siempre se pone el acento, sobre todo a la hora de las consideraciones grandilocuentes, esas que suenan demasiado bien, pero que casi siempre sólo consiguen ser un conjunto de enunciados vacíos.

Todos los gobernantes de la región han dicho mucho sobre esto. De hecho, hasta es posible que hayan planteado cuestiones muy sensatas desde lo discursivo que sólo logran ser un mero diagnóstico superficial del presente.

Hace falta mucho más que eso. Tener un panorama claro es un gran primer paso. No se debe minimizar su importancia, pero sí es clave señalar que con ese requisito no alcanza para torcer el rumbo actual de los acontecimientos.

La historia reciente nos muestra una interminable secuencia que lleva así muchos años. Durante ese largo tiempo las verdaderas reformas sobre el sistema educativo local estuvieron sistemáticamente ausentes.

Las excusas para no abordarlas con osadía han sido, invariablemente, las mismas. No es que no sean ciertas. Por el contrario, cada una de ellas se ha constituido en un significativo escollo en ese complejo recorrido, pero eso no debería amedrentar a los que consideran que algo debe hacerse.

Se debe entender que las reformas siempre tienen anticuerpos, y la educativa no es la excepción a la regla. Los defensores seriales del status quo son especialistas, cuando de desplegar creativos argumentos se trata.

Todas las explicaciones que se esbozan para justificar por qué no se dan pasos firmes en la dirección correcta tienen alguna cuota de veracidad. Han sido muy hábiles para enriquecer esos análisis que defienden su posición.

De hecho, quienes militan enérgicamente para dejar todo en el mismo lugar se han ocupado de crear una compleja maraña de normas que tienen como finalidad impedir cualquier intento de desarticulación del esquema vigente.

Hacen su máximo esfuerzo para disimular su actitud literalmente “conservadora”. No quieren transformaciones, pero como no pueden explicitarlo se suman a la retórica de los cambios proponiendo nimiedades.

Pues para eso están los gobernantes, sobre todo los que dicen que están convencidos de la necesidad de operar mutaciones relevantes. Son ellos los que pueden liderar el cambio. Pero para eso se precisan varios ingredientes.

Por un lado, hace falta una férrea convicción, una determinación a prueba de todo, que permita confrontar, sin miedos, al “establishment” educativo, a esa superestructura que conforman quienes son parte activa del sistema.

La inmensa mayoría de los que están dentro detestan las modificaciones. Son parte central del régimen y no están dispuestos, siquiera, a escuchar ninguna postura que cuestione, mínimamente, la dinámica reinante.

Su resistencia a cualquier proyecto es absolutamente visceral. Están repletos de prejuicios. Se han entrenado años repitiendo viejos slogans panfletarios que les permiten rechazar cualquier propuesta diferente.

Pero los gobernantes no sólo precisan de una decisión política firme para encarar las imprescindibles reformas educativas, sino también una mirada clara y un contundente conjunto de brillantes ideas realmente innovadoras.

El sistema educativo necesita ser revisado integralmente. Esta no es una tarea que pueda ser postergada infinitamente. La sociedad debe discutir estos asuntos porque disfruta o sufre de los resultados de ese proceso.

Ese debate debe dejar de lado los eternos preconceptos. La intervención de los actores del sistema es importante, pero no se puede excluir a los otros usuarios, es decir a padres, alumnos, empresas y la comunidad en general.

Las condiciones están dadas para iniciar este sendero. Es el turno de los gobernantes que pueden tomar esa posta, pero también de la gente que debe reclamar que este tema tan manoseado se instale en la agenda.