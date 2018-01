En Bella Vista, ayer desde las 6 y hasta las 10, interrumpieron el suministro eléctrico para poder completar las tareas necesarias a fin de que vuelva a funcionar a pleno la Estación Transformadora (ET) operada por Transnea. Sucede que un incendio provocó serios daños en el equipamiento y esto derivó, seis meses atrás, en un extenso corte de luz. El servicio se restableció con equipos cedidos por la Dpec.

No obstante, Transnea debía reemplazar los elementos averiados por otros nuevos. Esto se habría concretado semanas atrás pero aún restaban completar algunas tareas. Precisamente para poder ejecutarlas es que, según informó la Dpec, ayer interrumpieron el servicio de 6 a 10.

“Unas 12 personas de la Dirección Provincial de Energía estaban acá para colaborar con las tareas necesarias”, dijo el intendente bellavistense Walter Chávez al ser consultado por El Litoral. Asimismo, agregó que “estimamos que a partir de ahora ya no habría inconvenientes. Inclusive están comenzando a llevarse los generadores móviles que había enviado la Provincia para atender la emergencia energética que se produjo en nuestra ciudad”.