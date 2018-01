“Los bomberos en distintos lugares de la provincia en forma constante están atendiendo diferentes focos ígneos”, destacó el director de Defensa Civil de la Provincia, Eulogio Márquez, en diálogo con El Litoral. En este marco, insistió en la necesidad de tomar recaudos para evitar la proliferación de incendios que afectan no sólo el tránsito vehicular en varias rutas, sino también el tendido eléctrico y forestaciones. Precisamente, el último sábado, desde el cuartel de Itatí informaron que después de varias horas lograron extinguir incendios de pastizales en el kilómetro 1.130 y en 1.095 de la Ruta 12. En la última zona citada, las llamas quemaron los postes del tendido eléctrico. Esto derivó en la caída y posterior incendio también del transformador.

Mientras que ayer informaron a El Litoral que, entre los kilómetros 990 y 993 de la Ruta 12, había serias dificultades con la visibilidad debido a la quema de pastizales que se registraban en la zona. “Es un peligro. En determinadas zonas no se ve nada”, alertaron. “Considerando la sequía que hay, se ruega no quemar pastizales, no tirar colillas de cigarrillos y evitar cualquier actividad que pueda generar llamas”, remarcó Márquez.