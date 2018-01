Regatas Corrientes no pudo prolongar las buenas sensaciones que le dejó la victoria del viernes sobre Boca Juniors. El principal responsable fue La Unión de Formosa, que anoche frustró al Fantasma imponiéndose en el estadio José Jorge Contte por 83 a 66 en la continuidad de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

El récord del conjunto correntino quedó en 4 triunfos y 5 derrotas, mientras que la visita, luego de ganar su primer partido en el año, llegó a los 5 éxitos y 3 caídas.

El formoseño se mostró dominante en el primer cuarto llegando a tomar una distancia de 10 puntos (8-18 tras un doble de Ruiz), pero con dos triples consecutivos (Arengo y Giordano) el Fantasma recortó sobre el cierre para un parcial de 14-20.

En la visita Ruiz y el debutante Spurlock tomaron buenos tiros permitiéndole a su equipo seguir creciendo en el marcador (20-34). Pero a Regatas que le costaba anotar en la pintura lo mantuvo en juego su buena producción triplera (encestó 5 en el período). No obstante, La Unión con una buena labor defensiva y 14-20 en dobles (70%) marchaba firme al descanso largo 33-43.

Un arranque agresivo del Fantasma, sobretodo en defensa, le permitió recortar a 6 unidades (39-45, con dos libres de Harris). Pero a la visita con un destacado segmento de Konsztadt (9 en el tercer parcial) y la regularidad de Elsener, sumado a la sequía de larga distancia del local (no anotó triples en el segmento), le bastó para llegar al último cuarto manteniendo la diferencia conseguida hasta allí (48-58).

La resistencia de Regatas se vino abajo con una sucesión de ofensivas del conjunto formoseño que, gracias a la mano caliente de Marin (metió 8 puntos casi seguidos) y de Maldonado, se distanció por 21 (52-73, a 6m13s del cierre). La Unión terminó maniatando por completo al local que ya no tuvo los recursos ni la paciencia necesaria para volver al juego, quedando la victoria en poder de los formoseños por 83 a 66.