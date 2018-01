En la noche de ayer culminó la jornada de búsqueda de la menor de 5 años que se ahogó en aguas del río Paraná la tarde del sábado. Los operativos de rastrillaje por parte del personal de Prefectura Naval se reactivarán esta mañana.

Ayer trascendió el audio de WhatsApp de un hombre que rescató a las dos hermanitas de la víctima.

“Veo un tumulto de gente y dos parapentistas en el agua. Desde la lancha vi uno que ayudó a la señora y cuando me estoy acercando para ayudarlos, me gritan desde la costa que salve a las nenas, y ahí vi que otro parapentista tenia a dos nenas, entonces la dejo a la señora y voy con las dos criaturas”.

“Me acerqué al chico que estaba en el parapente y las agarro de a una y las meto en la lancha”, contó y agregó que “cuando estábamos volviendo las nenas me dicen ‘mi hermanita, falta mi hermanita’ y cuando me dijeron eso yo miro para atrás, no había ningún parapentista en el lugar, y la señora ya estaba en la lancha yendo a la costa”.

“La nena más grande se acercó y me dio las gracias por salvarla, me abrazó y me dio un beso, y casi me desplomo”, aseguró.

Cabe recordar que el trágico hecho ocurrió el sábado frente a puerto Italia. Falleció una mujer de 54 años y su nieta de 5. El cuerpo de la pequeña aún no fue hallado.