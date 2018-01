Se define esta semana la situación procesal de Boudou y Zannini

El ex vicepresidente Amado Boudou y el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini se jugarán esta semana la posibilidad de salir de la cárcel o seguir en el penal de Ezeiza, en fallos que firmará la Cámara Federal porteña.

Este lunes 8 de enero expondrá de manera oral ante los camaristas de feria del Tribunal de Apelaciones el abogado Mariano Fragueiro Frías, en reclamo de la excarcelación de Zannini, detenido y procesado con prisión preventiva en la causa que investiga el supuesto encubrimiento a ciudadanos iraníes prófugos del atentado a la AMIA, originada en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Al igual que el ex canciller Héctor Timerman, la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, Luis D'Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil, Zannini fue procesado con preventiva, pero su defensa no había reclamado antes su liberación porque esperaba que la Cámara aliviase la acusación del juez federal Claudio Bonadio.

También los camaristas Farah y Bruglia definirán pedidos del ex vicepresidente Amado Boudou para que se morigere su prisión preventiva con algún mecanismo de control, como la tobillera electrónica, o se le dé arresto domicliario, cuestión en la que no hubo acuerdo, por lo que hubo que convocar por sorteo a un camarista de feria de otro fuero, la Cámara en lo Criminal ordinaria.