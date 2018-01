Fiebre amarilla: recomiendan vacunación si viaja a zonas de riesgo

Es importante que todas las personas tengan completo el Calendario Regular de Vacunación, de acuerdo a la edad, tanto de los niños como de los adultos. Y quienes vayan a viajar a países que han confirmado la circulación del virus de Fiebre Amarilla deben aplicarse la vacuna como mínimo diez días antes de visitar el lugar a fin de generar una protección eficiente y evitar complicaciones durante el viaje.

La vacuna está disponible y es gratuita en todos los centros de salud con vacunatorio de la Provincia. Además para optimizar este servicio a los viajeros, esta semana de lunes a viernes de 8 a 12 se instaló un vacunatorio en el predio de la Dirección de Inmunizaciones (Calle República Dominicana y Av. Raúl Alfonsín dentro del predio del Hospital Ángela I. de Llano).

Es prioridad prevenir la fiebre amarilla vacunando sólo a quienes visiten áreas de riesgo de adquisición de la enfermedad y no tengan contraindicación para la vacunación. No deben revacunarse quienes hayan recibido una dosis de vacuna contra fiebre amarilla luego del segundo año de vida. Se evita de esta manera que reciban la vacuna quienes no tienen riesgo de enfermarse o tienen riesgo de desarrollar eventos adversos secundarios a su aplicación.

Los viajes al África Subsahariana y a regiones del interior de los países de Sudamérica en los que se registra actividad de fiebre amarilla (Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Ecuador, Brasil, Perú, Paraguay, Bolivia) hacen recomendable una consulta especializada para la indicación médica de la vacuna.

VIAJES A BRASIL: La vacuna no está indicada si los itinerarios del viaje están limitados a:

La zona costera del estado de Santa Catarina (incluyendo Florianópolis y balnearios vecinos).

La zona costera del estado de Paraná (incluyendo Curitiba).

Del nordeste de Brasil los estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará y zona centro y Norte de Piauí.

No representan riesgo en la actualidad para adquirir la fiebre amarilla

La vacuna está indicada si los itinerarios del viaje son:

A cualquier municipio del estado de Espíritu Santo.

A cualquier municipio estado de Río de Janeiro.

A cualquier municipio el estado de San Pablo (incluyendo la ciudad de San Pablo, especialmente en las zonas boscosas periféricas del norte y este de la ciudad donde se encuentran los parques Anhanguera, Albert Lofgren, Tiete y Cantaneira).

Gran parte del estado de Bahía, incluyendo las ciudades de Salvador de Bahía y Praia do Forte.

CONTRAINDICACIONES/PRECAUCIONES PARA RECIBIR LA VACUNA CONTRA FIEBRE AMARILLA

Niños menores de 6 meses

Antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la vacuna: huevo, proteínas de pollo o gelatina

Alteraciones del sistema inmune o Enfermedad del timo o Infección por VIH o Otras Inmunodeficiencias, tumores malignos y trasplantes

Tratamientos inmunosupresores e inmunomoduladores

Las personas comprendidas en los grupos que se detallan a continuación tienen un mayor riesgo de desarrollar efectos adversos a la vacunación, potencialmente graves, por lo que se debe evaluar la indicación de la vacunación: Niños menores de 9 meses de vida o Adultos de 60 años o mayores que se vacunan por primera vez contra la fiebre amarilla o Embarazo o lactancia. El Reglamento Sanitario Internacional contempla la presentación del certificado de exención con la misma validez que el Certificado Internacional de Vacunación.

FIEBRE AMARILLA

Es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de algunas especies de mosquitos. Puede ser grave y provocar la muerte. No tiene tratamiento pero podés prevenirla:

-Usando repelentes.

-Usando ropa de mangas largas y de colores claros y uniformes.

-Teniendo mosquiteros y/o aire acondicionado en el lugar de hospedaje.

-A través de la vacunación específica. La vacuna es elaborada con virus atenuados. Si se recibe luego del segundo año de vida, una dosis es suficiente (no es necesaria la revacunación). Proporciona protección al cabo de 10 días de su aplicación.