Si bien el año pasado dejaron de hacerse los controles, la nueva gestión de la Defensoría de los Vecinos decidió retomar la semana pasada el relevamiento del cumplimiento del programa Precios Cuidados en la ciudad. Según advirtieron, en esta nueva etapa del programa que comenzó el domingo encontraron las mismas infracciones que se vienen cometiendo desde hace dos años, como la ausencia de productos y de señalética.

El domingo pasado fue renovado en todo el país el programa Precios Cuidados, que otorga una serie de productos a un importe menor en los comercios adheridos, los cuales deben cumplir con ciertos requisitos en cuanto al stock de estos bienes, y a su señalización para que el consumidor sepa dónde encontrarlos. Si bien la propuesta tendrá vigencia hasta mayo, en Corrientes viene teniendo cada vez menos aceptación por parte de los compradores, y esto se traduce en la casi nula aparición de estas ofertas en las góndolas.

Uno de los problemas de la medida es su falta de control. La Defensoría de los Vecinos había anunciado el año pasado que dejaría de realizar el relevamiento del programa, ya que los organismos que debían sancionar a los comercios que cometían faltas no lo hacían.

Sin embargo, la nueva gestión de este espacio municipal decidió retomar con el contralor, y por ello desde la semana pasada los trabajadores de la dependencia se encuentran realizando un relevamiento en los supermercados que cuentan con Precios Cuidados. Según explicaron, lo realizarán “con la finalidad de implementar una mayor efectividad” de la propuesta, “coordinando un trabajo en conjunto entre la Defensoría de los Vecinos de la ciudad y las cadenas de supermercados”.

En ese sentido, especificaron que durante los primeros relevamientos se encontraron con algunos incumplimientos, los cuales eran comunes con los controles realizados por la gestión anterior. En dicha constatación se presentaron “productos que no se encuentran en góndola y no hay stock en depósito; productos del programa que no están individualizados como tales; y productos del programa que no tienen el precio establecido”, advirtieron.

Finalmente, detallaron que la supervisión concluirá esta semana, y luego de esto darán a conocer los resultados finales.

Cabe recordar que según Nación, en esta nueva etapa habrá una menor cantidad de productos, y con precios aumentados en un 1,8% aproximadamente.