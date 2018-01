Si hay un rasgo distintivo de la participación hasta el momento de Regatas Corrientes en la Liga Nacional de Básquetbol, es que el equipo de Gabriel Piccato gana en sus primeras presentaciones, con buenas producciones, pero después se queda sin combustible.

“Como autocrítica, nos está costando a lo largo de toda la temporada mantener un rendimiento parejo en los segundos juegos, y no estoy hablando de hacer algo extraordinario sino de mantener nuestra media, esto es lo que tenemos que trabajar”, señaló Piccato al respecto.

El coach siguió comentando: “Hay que pensar que seguimos en construcción, que todavía no estamos con el plantel completo, y eso genera sumar partidos, minutos, y acortar la rotación, exponiendo a jugadores más tiempo de lo debido”.

“Estamos trabajando sobre eso, y vamos a intentar en el corto tiempo estabilizar al equipo, para de esa manera incrementar el nivel de energía”, añadió el técnico, sabiendo que la temporada viene complicada con el tema de los lesionados.

Contra Hispano se perdió a Javier Saiz, en un partido donde ya no fueron de la partida Santiago Vidal y Fabián Ramírez Barrios. Ante Ferro se “cayeron” Leemire Goldwire, este todavía no puede volver, y Paolo Quinteros.

Mientras que ante Estudiantes en Concordia no jugó Fernando Martina, con una lumbalgia aguda, que le volvió a jugar una mala pasada, por lo que jugó pocos minutos ante La Unión.

“Nosotros nunca ponemos excusas, siempre damos la cara. Obviamente hay atenuantes, cosas por mejorar. Formosa jugó a un gran nivel de intensidad y nosotros dimos todo”, dijo Piccato, quien espera por la vuelta de Goldwire, y saber tras los estudios de rigor, qué tiene Martina.