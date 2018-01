Denunciaron que carreros forzaron puerta de un domicilio

Un grupo de delincuentes que se desplazaba en un carro tirado por caballos intentaron forzar la reja de ingreso de un domicilio ubicado por avenida Alta Gracia.

Los ladrones, al escuchar que sus moradores estaban despiertos y que el perro del domicilio ladró, huyeron rápidamente. El propietario al pedir ayuda policial, los efectivos adujeron que “hay pocos móviles porque la mayoría está custodiando el centro”.

Marcelo el propietario de la vivienda contó “estaba en mi domicilio, me estaba preparando para dormir y mi perro escuchó un ruido, salimos al lavadero, y escuchamos la salida rápida del carro, barretearon el portón, no pudieron abrirlo y se dieron a la fuga”.

“Lo insólito fue la respuesta que le dio la Policía: “Uno de los móviles está parado porque no funciona, vino otro móvil con un sólo efectivo y más tarde vino otro móvil de otra Comisaría”, dijo el dueño de la casa en declaraciones a Radio Dos.