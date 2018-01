El ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, confirmó ayer el pago del plus extraordinario, no remunerativo, de 500 pesos a partir hoy y hasta el jueves. La medida significa una inversión salarial de otros 40 millones de pesos y alcanza a un universo de 75 mil agentes de la administración pública provincial, tanto activos como pasivos, incluidos los jubilados municipales.

“El cronograma de pago comienza este martes 9 (hoy), para los agentes con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminados en 0, 1, 2 y 3; continúa el miércoles 10, para DNI finalizados en 4, 5 y 6; y termina el jueves 11, para los documentos que finalizan con los números 7, 8 y 9”, adelantó el ministro Vaz Torres. “El plus se trata de una medida de inversión salarial”, afirmó el funcionario.

“Todo complemento que signifique un fortalecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores genera un impacto económico importante en el mercado local”, destacó.

“Tiene un impacto importante en el consumo. Hay con estas medidas que resuelve el Gobierno provincial un sostenimiento del poder adquisitivo de las familias correntinas, y al mismo tiempo, un incentivo al consumo y un estímulo económico”, dijo.

Proceso salarial

“En el futuro esta suma se irá incorporando gradualmente dentro del paquete de la discusión salarial”, señaló el ministro de Hacienda y Finanzas.

“Todas estas medidas relacionadas al salario de los correntinos tienen el mismo proceso; primero se toman de forma coyuntural y, luego, se trata de consolidarlas, incorporándolas definitivamente al salario”, explicó.

“Así pasó con el adicional remunerativo de $3.300, que ya forma parte del ingreso salarial de los trabajadores. De la misma manera, este adicional de $500, en la próxima discusión salarial se le dará tratamiento para que no quede como un concepto aislado, como puede ser, una de las alternativas, incorporarlos al adicional remunerativo”, recordó.

$75 millones en 2 meses

El gobernador Gustavo Valdés decidió, a través del Decreto N° 171 firmado en diciembre pasado, prorrogar el beneficio de este plus extraordinario de $500 durante enero y febrero de este año. Esta resolución significó una inversión salarial extra de $75 millones.

Con la ejecución de la política salarial, la Provincia llegó a fin del año pasado a completar una inversión salarial de $21.620 millones, el doble de la inflación estimada, y significando un 40% más que lo invertido en 2016, que fue de $15.400 millones. Sólo en el último cuatrimestre de 2017, el Estado correntino invirtió $8.170 millones.