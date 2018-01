El gobernador Gustavo Valdés recibió ayer al secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Corrientes, Ernesto Montiel y demás miembros de la comisión directiva. En la oportunidad, intercambiaron visiónes de la actualidad provincial, entre otros temas.

Volverán a reunirse

El mandatario provincial recibió a la comitiva sindical en su despacho privado de Casa de Gobierno; la misma, estuvo encabezada por el precitado secretario general; acompañado por el secretario del Interior, Víctor Arrúa, y demás miembros de la Comisión.

Como parte del permanente diálogo que mantiene el Gobernador, Gustavo Valdés, junto con referentes de distintos sectores de la sociedad local, los representantes del Sindicato de calle Belgrano y Uruguay, en Capital, intercambiaron en la oportunidad, diversas visiónes respecto de la realidad provincial y en particular, de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec).

El secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Corrientes, Ernesto Montiel, confirmó a El Litoral que “la visita muy grata, el Gobernador está muy predispuesto a mejorar la situación de la empresa”.

“Coincidimos que así no se puede seguir y debatimos sobre cómo se puede mejorar la empresa, que se debe autofinanciar sola”, agregó.

“Hay que hacer varios cambios, mejorar la facturación de la empresa, que es muy baja. Disminuir las perdidas no técnicas, casi el 40 por ciento de la población no paga la energía. Eso es una vergüenza”, detalló

“Hay gente que no puede pagar y para eso está la tarifa social. También le dijimos a Valdés que hay que salir a la calle, que un jefe comercial no puede estar en un oficina sin conocer la ciudad y hay que querer hacerlo”, lanzó

“Valdés está dispuesto a trabajar en conjunto. Nos volveremos a juntar en dos semanas, pero esta vez estará el secretario general de la Federación”, anticipó

Montiel recordó que la cuestión salarial se comenzará a discutir en febrero y además se mostró confiado en que este año logren avanzar con el convenio colectivo de trabajo para el sector. “Valdés nos dijo que no le tenía miedo al convenio, pero aclaró que eso debemos discutirlo con el interventor de la Dpec. Yo creo que este año nos pondremos de acuerdo y tendremos convenio”, concluyó.

Valdés volvió oficialmente ayer a su despacho de Casa de Gobierno.

Pero antes, el Gobernador estuvo el viernes y sábado en San Luis del Palmar, Capital y Santa Ana, lugares donde participó de las festividades populares.

El mandatario estuvo el viernes en San Luis del Palmar donde entregó 100 mil pesos y se mostró junto con los pobladores y el Intendente.

El sábado participó de los actos por la festividad de San Baltazar junto con el intendente Eduardo Tassano.

Horas más tarde visitó Santa Ana para recorrer la Fiesta del Mango.

No se descarta que vaya a Mercedes para saludar al Gauchito Gil. Aunque no estaba confirmado.

“Me llena de emoción y orgullo compartir con ustedes esta noche correntina que no se iguala”, expresó Valdés al saludar al público sanluiseño y reconoció que “esta Fiesta del Chicharrón es una tradición para todos los correntinos”.