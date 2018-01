Confirman la llegada de funcionarios nacionales para la Fiesta del Chamamé

Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura, confirmó a El Litoral que para la apertura de la 28ª Fiesta Nacional del Chamamé estará Marcelo Panozzo, secretario de Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación, uno de los que impulsó que el chamamé fuera declarado Patrimonio Cultural del Mercosur. También está confirmada la visita de Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, pero no fijó una fecha.

“Se cursaron invitaciones a todos los funcionarios nacionales. Al presidente Mauricio Macri y sus ministros los invitó el Gobernador”, explicó Romero.

“Para la apertura vendrá Marcelo Panozzo y Lombardí ya me confirmó que venía, pero aún no dijo qué día”, detalló.

El viernes se inicia la Fiesta Nacional del Chamamé y se espera que algunos funcionarios nacionales pasen por Corrientes algunas de las 10 noches previstas. El escenario Mario del Tránsito Cocomarola ha sido una vidriera predilecta para los políticos.

En años anteriores han pasado por el anfiteatro el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, entre otros. Durante las 10 noches más de 200 artistas pasarán por el escenario ícono de la región.

La 28ª Fiesta Nacional del Chamamé y 14ª Fiesta del Chamamé del Mercosur marca el regreso de figuras emblemáticas como Ramona Galarza, Ricardo “Tito” Gómez, Ofelia Leiva, y María Ofelia.