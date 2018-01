A raíz de la muerte de una anciana y la desaparición en las aguas del río Paraná de su nieta de 5 años, en las aguas de las inmediaciones del banco de arena ubicado frente al puerto Italia, desde la Prefectura Naval Corrientes manifestaron que la zona de la tragedia es considerada una isla, por lo que la competencia del control corresponde a la Policía de la Provincia. Asimismo, el jefe de la fuerza manifestó en diálogo radial que su jurisdicción se remite solamente al canal de navegación y que la responsabilidad de asistir a un lugar peligroso, debido a las características de la corrientes del río, y que además no se encuentra habilitado, es de cada asistente.

Desde la Prefectura Naval Corrientes reiteraron que se trata de una zona con mucha peligrosidad debido a la fuerte corriente del agua y a los sedimentos del lugar.

En diálogo con Radio LT7, el jefe de la Prefectura Naval Corrientes, Roberto Galvaliz, confirmó que el banco de arena es una zona muy peligrosa para bañarse debido a la fuerza de la corriente de agua que circula por el canal del lugar. “Justamente, se produce el banco por la acumulación de sedimentos que tira el canal que está muy próximo. La corriente es muy fuerte, puede arrastrar a una persona adulta con facilidad”, señaló la autoridad prefecturiana.

Asimismo, el Jefe de la Prefectura Corrientes explicó que la responsabilidad de lo que sucede en el banco de arena es de la Policía. “El banco de arena es considerado una isla, por eso es jurisdicción provincial y lleva las actuaciones de este caso la Policía de la Provincia. En relación a la navegación, la jurisdicción es de Prefectura, pero si alguien se está bañando de forma recreativa en la costa, ya no nos corresponde la jurisdicción”, indicó Galvaliz.

En tanto, también explicó que por tratarse de una zona no habilitada para funcionar como balneario, la responsabilidad de concurrir al banco de arena es sólo de los ciudadanos. “Se trata de una playa no habilitada, donde la gente bajo su propia responsabilidad opta por ir a esos lugares. No podemos andar obligando a la gente para que haga tal o cual cosa. La gente es libre de ir a donde quiera ir, bajo su responsabilidad. Sí recomendamos constantemente a la población no bañarse en lugares no habilitados”, expresó Galvaliz.

En los últimos años, el banco de arena ubicado en el medio del río Paraná frente al puerto Italia, se transformó en el balneario predilecto para jóvenes y familias que disponen de embarcaciones, favorecido por la exclusividad que ofrecía el inhóspito lugar. Asimismo, a pesar de no estar habilitado por ningún organismo ni poseer controles, en el terreno se dispuso de una cantina y un precario parador para los asistentes de cada fin de semana durante la temporada de verano.

El dato

El sábado pasado una niña de 5 años y su abuela fallecieron ahogadas en la zona del banco de arena de la ciudad. Desde entonces la Prefectura Naval busca el cuerpo de la menor de edad en las aguas del Paraná.