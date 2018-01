El juez de Instrucción de Curuzú Cuatiá, Martín Vega, el pasado 19 de diciembre, ordenó la detención de tres personas que integraron el gabinete municipal de Perugorría pero también de quienes fueron intendentes, Angelina Lesieux y Jorge Corona. Esta medida fue dictada en el marco de una causa en la que se investigan presuntas anomalías en la administración de unos $45 millones enviados por Nación para la ejecución de varias obras. Hasta ahora, sólo fueron detenidos los tres primeros. Y si bien, al menos uno de ellos y también los ex jefes comunales apelaron el rechazo a sus pedidos de eximición de prisión, recién el mes venidero habría dictámenes al respecto.

Tal como informó este diario, hace 20 días están detenidas en la alcaidía de Curuzú Cuatiá, quien fue tesorera entre 2005 y 2015, Patricia Vera y la ex secretaria de Gobierno, Sabrina Lammens. Mientras que hoy se cumplen 19 días del arresto del ex auditor Ernesto Moray Mussio. Hasta ahora sólo habría declarado Lammens, mientras que los otros dos se abstuvieron de prestar declaración.

Más allá de la postura que cada uno adoptó cuando fueron convocados a declarar, todos, a través de diferentes tipos de presentaciones, habrían solicitado al magistrado poder permanecer fuera de la alcaidía mientras continúa el proceso de investigación en la causa.

Pero los requerimientos fueron denegados. Esto respondería presuntamente a que tanto Lesieux como Corona continúan prófugos y en el ámbito judicial consideran que ellos podrían ejercer algún tipo de influencia en la conducta de los ex funcionarios. Precisamente, por ello, también Vega rechazó el pedido de eximición de prisión que solicitaron los ex intendentes. Tras lo cual, los declaró prófugos y dio aviso a las diferentes fuerzas de seguridad para que sean detenidos.

Pendientes

Desde la defensa de Lesieux y Corona confirmaron a este diario que si bien apelaron la denegatoria al pedido de eximición de prisión, hasta ahora no tuvieron respuestas al respecto. En este marco, estimaron que recién después de la feria tendrían una respuesta. Y en el caso de que vuelva a ser desfavorable, ratificaron “que volveremos a apelar, iremos hasta el Superior Tribunal de Justicia”.

Es que, tal como se informó en ediciones anteriores, quienes representan legalmente a los ex jefes comunales sostienen no sólo que no deberían estar detenidos ya que sólo están imputados sino que además argumentan que no existirían pruebas para que estén procesados y detenidos.

“En la causa se habla de asociación ilícita y enriquecimiento. Y la verdad es que ellos no poseen fortunas”, destacaron desde la defensa de Lesieux y Corona.

Quien también apeló el rechazo al pedido de la eximición de prisión fue Moray Mussio. “No habilitaron día y hora por lo que seguramente nos responderán una vez que se reanude la actividad judicial”, afirmó el letrado que está a cargo de la defensa del ex auditor.