Afiliaciones están suspendidas sólo mientras realizan un censo

El intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen a través de una nota, solicitó al Soem “tenga a bien considerar la posibilidad de suspender las afiliaciones” mientras la actual administración realiza un relevamiento de la totalidad del personal. Sobre esto, el secretario general Jorge Montiel aclaró a este diario “que no existe ninguna prohibición ni intromisión por parte del Ejecutivo en la actividad del gremio. Sólo nos pidió que evaluáramos la posibilidad de no sumar afiliados hasta que ellos puedan determinar la situación laboral de todos los trabajadores. Una cuestión no menor considerando que más de la mitad del personal está como jornalizado o dentro de un programa municipal”.“Y este año, además de lograr una mejora salarial, queremos tratar de revertir esa situación, encontrar la manera de que aquellos que están trabajando hace más de 10 años como jornalizados, puedan ser contratados o incorporados a planta”, subrayó Montiel.