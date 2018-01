Carlos Mayor viene trabajando intensamente desde que asumió como técnico para encontrar un equipo y otorgarle una identidad de juego definida a un Boca Unidos que a partir del 3 de febrero luchará por permanencer en la Primera B Nacional, en lo que será la reanudación del torneo de la segunda categoría del fútbol argentino.

Desde el miércoles 3 de enero el plantel inició los trabajos de pretemporada, que ya sumaron seis días, ya que hasta el momento no tuvieron una jornada de descanso.

En la práctica vespertina de la víspera, Mayor probó con una formación principal que permaneció inalterable, y que fue observada atentamente por el presidente Alfredo Schweizer, quien se reintegró a sus funciones tras unas breves vacaciones.

El entrenamiento no fue a campo completo, pero sirvió para tener una idea acerca de los nombres que el nuevo DT tiene por ahora en mente, pensando en un probable equipo.

Los once elegidos por Mayor fueron: Hilario Navarro, Rolando Ricardone, Fernando Allocco, Tomás Charles, Leonardo Baroni, Diego Sánchez Paredes, Mario Bolatti, Osmar Ferreyra, Germán Herrera, Gonzalo Ríos y Pablo Vegetti.

La práctica fue interrumpida en varias ocasiones por Mayor, quien realizó numerosas indicaciones tácticas a sus dirigidos.

En tanto que en los sparring, sobresalió Ramiro Maldonado, quien viene teniendo buenas prácticas.

Del trabajo con pelota no participaron Ricardo Martínez y Diego Sosa, quienes se recuperan de sendas tendinitis, y podrían ser tenidos en cuenta por el técnico en una formación titular.

El domingo a la noche Boca Unidos jugará ante Olimpia en el primer partido amistoso que tendrá de la gira por Asunción.