DESDE EL TOUCH

Roberto Capará

deportes@ellitoral.com.ar

COMIENZA EL TROTE. Con miras a la temporada 2018 a iniciarse en marzo, la mayoría de los equipos de la Unión de Rugby del Nordeste diseñaron su plan de actividades. Es así que, por caso, el plantel superior de Taragüy comenzará a correr el 24, bajo la supervisión y conducción de Miguel Castelli, como hace un par de años.

INTERIOR A LA VISTA. El Torneo del Interior marcará el inicio de la temporada que, a nivel local y nacional, presentará variantes que se están analizando.

Taragüy integra la zona 2 junto con Santa Fe Rugby, Jockey Club de Córdoba y Peumayén de Mendoza. Por su parte, también en el TIA “A” estará Curne que comparte la zona 1 con Lince de Tucumán, Crai de Rafaela (Santa Fe) y Montevideo Criquet (Uruguay).

Los otros equipos del certamen del Nordeste, excepto Aguará de Formosa, intervendrán en el TIA “B” y “C”, y en el Tres Uniones.

ARGENTINA XV. Lucas Favre, ex jugador de Curne y ahora en Lomas Athletic de Buenos Aires, fue citado para el plantel de Argentina XV. Comenzará la pretemporada el 15 en Buenos Aires de cara a una nueva edición de la América Rugby Championship. Lucas integró en varias ocasiones el seleccionado mayor de la Urne.

OTRO CAPITAN. Entre las primeras medidas que adoptó el nuevo entrenador de los Jaguares, Mario Ledesma, fue nombrar a un nuevo capitán quien reemplazará a Krevy.

En principio sería Juan Leguizamón y será rotativo como las subcapitanías, para que todos vayan conociendo la carga de responsabilidad que tiene la función.

EN PUNTA. Se jugó el Seven de Verano en Punta del Este. Argentina cayó en cuartos ante el local, Uruguay, 17-0 (3-0 en tries). La Selección, que el sábado había arrancado 5-38 ante Irlanda, había avanzado con lo justo a cuartos, tras vencer 14-12 a Colombia y 26-22 a Canadá, ambos partidos definidos (literalmente) en la última jugada. En el último cotejo cayeron ante Irlanda 17 a 27. Los Blitzboks (Sudáfrica) vencieron 21-5 a Chile y se quedaron con el Seven.