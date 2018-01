Llegó al país Armani y se sometera a la revisión médica para firmar contrato con River

(Telam) "Sé muy bien a donde llego, River es el club más importante de la Argentina y sé la responsabilidad que tengo por delante", dijo Armani, de 31 años y que llega proveniente de Atlético Nacional de Medellín, donde se consagró campeón de la Copa Libertadores en 2016.

"Marcelo Gallardo (entrenador de River) me llamó cuando estuve de vacaciones en Argentina y me preguntó si quería jugar en River y obviamente le expresé mi deseo de hacerlo. Estoy muy orgulloso, con la esperanza y la fe puesta en hacer un buen año y, obviamente, lo primero es prepararse muy bien”, expresó el ex Atlético Nacional.

Con respecto a sus ambición por ser el arquero titular riverplatense, Armani afirmó: "En River hay arqueros que vienen jugando como Germán Lux y Enrique Bologna y ante eso hay que tener mucho respeto. Yo vengo a trabajar, el puesto no lo tengo garantizado. Esto es trabajo y esfuerzo día a día y cuando tenga la oportunidad de jugar, de tener el primer partido, debo demostrar para qué vine a River”.