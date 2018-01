Un joven prendió fuego la casa de su mamá tras una discusión

“Me prendió fuego la casa, perdí todo", dijo la madre Carmen Romero y le pidió a la Justicia que "me lo saque de mi vida porque me va a matar”. El hecho ocurrió por calle Inglaterra, en el barrio Irupé.

Un joven de 16 años discutió con su madre y prendió fuego la vivienda en la que ambos vivían por calle Inglaterra, en el barrio Irupé. En diálogo con radio Dos, la madre comentó cómo fue el hecho y pidió que la Justicia "lo saque de mi vida, me va a matar".

"Desde hace 9 años empecé de cero para recuperarme del padre de mis hijos que era drogadicto, otro de mis hijos hace unos años murió atropellado por un camión y ahora tengo dos a mi cargo, de 14 y 16", detalló Carmen Romero.

“Siempre discutimos, me amenaza con pegarme y hace dos semanas me robó el celular", sostuvo y dijo que su hijo tiene problemas de adicción. Además recordó que le dijo a la Policía que "lo saquen de mi casa, le pedía a la jueza que se ocupen, es menor y por eso me puede matar".

La mujer trabaja como empleada doméstica en un domicilio de Riachuelo, hasta donde va todos los días a cumplir con su tarea: “Ahora tengo una deuda de 9 mil pesos. Yo tengo mi moto y mi hijo me vive sacando y rompiendo". "Mis patrones tienen una repuestera y con ello tengo esa deuda porque me dan los repuestos", agregó.

“Es mi hijo, y me duele en el alma, pero no doy más. Pido con dolor en el alma que me saquen de mi casa, me va a matar”, indicó.