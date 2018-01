Desde la Cámara Inmobiliaria de Corrientes (CIC) señalaron que los dueños de las viviendas en venta no “quieren esperar” los plazos de estos préstamos. “Hay muchísima demanda de estos créditos, pero no hay oferta”, graficaron.

Pese a que unos 700 correntinos fueron seleccionados para recibir el préstamo hipotecario Procrear Joven, desde la Cámara Inmobiliaria de Corrientes (CIC) señalaron que en la provincia los propietarios no suelen aceptar estos créditos por falta de confianza. Sostuvieron también que hay demanda de estos beneficios, y que se deberían acelerar los tiempos de plazo.

De entre 40 mil beneficiados de todo el país, 728 correntinos fueron seleccionados para recibir el crédito hipotecario Procrear Joven, un plan para personas de entre 18 y 35 años, con o sin ingresos formales y registrados. La ventaja de este préstamo es que los adjudicatarios tendrán un año, a partir de mediados de enero, para empezar un ahorro que permita sustentar el crédito, con cuotas iguales o inferiores a las de un alquiler. Además, la medida apunta al rango etario más perjudicado en lo que respecta a la crisis habitacional que padece la provincia.

Si bien la llegada de otro crédito hipotecario supondría un impacto positivo para las inmobiliarias, desde el sector aseguraron que existe desconfianza por parte de los propietarios, a la hora de vender sus viviendas con estos préstamos. Se trata de una situación que vienen advirtiendo desde hace tiempo, sobre todo luego de la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles.

“No solamente Procrear, hay muchísima demanda de créditos hipotecarios, pero no hay oferta, los propietarios no quieren esperar (los plazos de los créditos) a la hora de vender, y por eso se hace difícil. Deben aceptar los créditos hipotecarios porque de esa forma se pueden asegurar una venta, hoy 90 días no es mucho tiempo”, comentó a El Litoral el presidente de la CIC, Iván Montanaro.

El titular de la Cámara resaltó que el Procrear Joven, así como otras líneas similares, “son beneficiosas para quienes las toman porque cuenta con tasas bajas que favorecen a un sector que no puede llegar (a costear una vivienda) con sus propios medios”. Asimismo, opinó que una manera de estimular a los propietarios para que acepten los créditos hipotecarios sería que se aceleren los tiempos de plazo de estos, que “no deberían durar más de 30 días”.

Pasos a seguir

Las personas seleccionadas para el Procrear Joven deberán ahora abrir una cuenta en el Banco Nación (o alguna entidad similar adherida al programa), para ahorrar durante 12 meses consecutivos entre el 5 y el 30 por ciento del valor de la propiedad a adquirir, mediante la constitución de plazos fijos en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA, actualizables según el índice de inflación). De esta manera podrán demostrar su capacidad de ahorro y generar los antecedentes crediticios necesarios para luego acceder al préstamo en el banco participante que elijan.

Tras cumplir con este paso, el Estado le otorgará al beneficiario el valor de 2 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) por cada 1 UVA ahorrada a modo de subsidio no reembolsable, hasta alcanzar un máximo posible de 12 mil UVA, lo que equivale actualmente a unos 254.640 pesos.