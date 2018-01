Al igual que en años anteriores, comerciantes del centro de la ciudad esperan en enero una baja en las ventas por vacaciones. Si bien es costumbre que a mediados de este mes inicien las ofertas, promociones y liquidaciones de temporada, en algunos negocios adelantaron las mismas por la baja demanda que vienen, según comentaron, desde mediados del año pasado.

A la vez, desde una zapatería, relataron que es un rubro que está soportando una crisis económica y que tanto en Corrientes como en Resistencia hubo cierre de locales. A esto le sigue el desempleo, indicaron.

“En enero siempre hay muy poca venta, tenemos el mismo horario comercial, pero las ventas no son las mismas. Este mes la demanda baja y en febrero la gente ya busca productos de invierno. Por ello, ya comenzamos con la liquidación. Hoy por ejemplo en toda la jornada solo ingresaron cinco personas, no todas compraron”, contó Santiago de la zapatería Ambar a El Litoral.

En este sentido Mauricio, otra de las personas que trabaja en este local ubicado en Junín y Salta, dijo que “hay muchas zapaterías que cerraron en Corrientes, nosotros teníamos tres locales y ahora nos quedamos sólo con dos; en Resistencia, donde también hay sucursales, teníamos dos negocios y ahora sólo uno”. “Esta caída inició para nosotros a mediados del año 2017, hasta 2016 vendíamos bien. No sabemos qué pasará en el 2018 esperemos mejorar la situación o seguirán cerrando locales y quedando gente sin trabajo”, agregó.

“A mediados de mes comenzaremos con las ofertas y promociones, siempre enero es un mes muy difícil, pero estamos preparados”, expresó Eliana del local de ropa femenina Oasis.

Por su parte, desde el local de ropa masculina Grün, indicaron que “a mediados de enero comenzaremos con la liquidación, en Buenos Aires ya empezaron”. “Hasta el 31 de diciembre trabajamos muy bien. Veremos qué pasa en el 2018 con los comercios”, continuó Martín. En la peatonal Junín se observan varios locales con ofertas y promociones variadas para atraer al cliente. Sobre las expectativas para este año, aún son muy inciertas, pero sí muestran preocupación en un sector donde la inflación ha afectado fuerte.