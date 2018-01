Osmar Ferreyra, uno de los jugadores más experimentados de Boca Unidos, se refirió al duro presente del equipo en el campeonato de la Primera B Nacional, así como a la ilusión y la esperanza de revertir la situación para poder sortear el descenso.

“Esperamos que este semestre sea el nuestro, el mejor de cada uno de nosotros, desde el más chico al más grande, porque necesitamos que Boca Unidos siga en la categoría”, expresó Ferreyra en una entrevista realizada ayer en el programa “El Deportivo” de radio La Red Corrientes (107.1 Mhz).

El “Malevo” sabe que lo que resta del torneo es muy corto. “Son menos de cuatro meses y nosotros tenemos que encontrar una regularidad que no la podemos lograr hace un año. Sabemos que es muy difícil, pero nada imposible, ya que el fútbol son estados de ánimo, con bajas y subes continuos”.

Pese a lo difícil, el futbolista es optimista. “Tenemos una nueva chance, un nuevo comienzo de año, una nueva pretemporada, por lo que la ilusión y la esperanza están al máximo, así que creemos y confiamos en cada uno de nosotros que lo podemos revertir”.

El mediocampista ofensivo también se refirió a la llegada del nuevo técnico, el cuarto de Boca Unidos en el campeonato.

“Personalmente no lo conocía a Carlos (Mayor), pero es un entrenador muy capaz, que conoce la categoría, y eso es importante. Poco a poco va queriendo plasmar su idea de juego en los entrenamientos. Su forma de trabajo es muy buena, las tareas son intensas. El aportará lo suyo desde el lugar que le toca, pero los últimos responsables dentro de la cancha somos nosotros, porque jugamos”, aclaró.

Contó Ferreyra que el lunes hicieron un poco de fútbol y ayer otro tanto. “Comenzamos con un reducido y después se terminó sacando los arcos e hicimos en toda la cancha, pero mañana (por hoy) vamos a tener la primera práctica formal”.

En cuanto al esquema táctico, Ferreyra dijo. “Cambió un poco el sistema, porque estamos haciendo un 4-3-3 y siempre jugamos con un 4-2-3-1, pero es similar, cambia sólo un poco en el medio la formación. Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que nos pide el técnico, después la circunstancia del partido te lleva a jugar de otra manera y hay que cambiar en el partido mismo, por eso no tenemos que habituarnos a un esquema único, hay que trabajar en varios”.

Sobre su rol en este nueva etapa, manifestó: “La idea fue siempre de generar y crear fútbol y este semestre no es la excepción. Yo asumí ese rol desde el momento que llegué al club, en algunos partidos lo pude hacer, en otros no tan bien, pero en el lugar que me toque jugar voy a dejar todo como siempre lo hice”.

Por último, el Malevo dejó un mensaje. “Las cosas nos pueden salir o no, pero siempre entregamos el máximo de cada uno de nosotros, así que ojalá que se nos empiece a dar. Que todas las situaciones de gol que creamos en el semestre pasado y no pudimos convertir lo podamos hacer ahora; necesitamos de muchos goles, de victorias, y obviamente necesitamos también de defender y mantener en cero el arco”, señaló por último el futbolista entrerriano.