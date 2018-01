Los detalles del ritual y los vejámenes a los que fueron sometidos los menores

Las investigaciones muestran que la niña habría sido apuñalada al intentar defenderse. El niño habría sido alcoholizado antes de la muerte y ambos fueron decapitados con el uso de torniquetes mientras estaban atados a pedestales.

El delegado Fermino cree que la carne humana y la sangre se consumieron durante el ritual, de acuerdo al relato de testigos. Como los involucrados niegan haber cometido los sacrificios, aún no hay otras pruebas.

La Policía logró avanzar en la investigación y llegar al templo satanista en Gravataí. También habría otros indicios que se mantienen en secreto porque la investigación todavía está en marcha.

En octubre, el titular de la División de Homicidios de Novo Hamburgo, Rogerio Berbix Baggio, dijo que creía que la madre de los dos hijos también podría estar muerta, ya que ninguna familia registró la desaparición de los hermanos. Sin embargo, aún no hay indicios de su paradero, por lo que los menores no han podido ser identificados.

Un testigo que había visto el ritual dijo que mientras los discípulos se arrodillaron e inclinaron ante “el diablo”, el asistente habló en una lengua desconocido. El delegado cree que era arameo por el hecho de que Sílvio era fiel al dios Moloch.

Durante el ritual, la niña de 10 o 12 años, fue herida a cuchilladas. La Policía cree que estaba viva, debido a las marcas que denotaban forcejeo. El niño fue alcoholizado y registró 15 veces más que el límite de la Ley Seca.

“Un adulto con esa cantidad de alcohol podría entrar en coma, imagínese a un niño”, dijo una fuente oficial.

Hay la hipótesis de que los discípulos bebieron la sangre y comieron la carne de las víctimas, además de los abusos sexuales. Después, partes de los cuerpos habrían sido congeladas en el templo y desovadas en puntos estratégicos, en tierras de los empresarios, cada siete días, en busca de prosperidad.