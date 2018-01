Tras la derrota de local ante La Unión de Formosa por 66 a 83, el plantel de Regatas Corrientes viajó a Santiago del Estero a primeras horas del día martes, para afrontar una nueva y durísima gira en la Liga Nacional. La misma iniciará esta noche, cuando el equipo del parque Mitre visite en La Banda a Ciclista Olímpico en partido que será televisado por DirecTV, desde las 21 horas.

El encuentro ante Olímpico, que comenzará a las 22 horas en el estadio “Vicente Rosales”, será controlado por Juan José Fernández, Oscar Martinetto y Ariel Rosas; con Luis Cornejo como comisionado técnico.

En La Banda podría producirse la vuelta del base estadounidense Leemire Goldwire, que no ve acción desde el partido ante Ferro Carril Oeste, el 4 de diciembre último, por un desgarro en el gemelo de la pierna derecha.

Sin embargo, no será de la partida, inclusive no formó parte del plantel que viajó a Santiago del Estero, el pivote cordobés Fernando Martina, a raíz de una hernia discal lumbar aguda, por lo que se quedó en Corrientes para su tratamiento.

De esta manera el plantel de Gabriel Piccato volverá a jugar sin su plantilla completa, un común denominador a lo largo de toda la temporada, y que resiente la estructura y la producción del equipo “remero”.

En tanto Olímpico, en donde debutará de local el entrenador Adrián Capelli (reemplazo a Hernán Laginestra), viene de una gira por Mercedes y Concordia, en donde ganó 88 a 87 y perdió 80 a 91 respectivamente.

Para la nueva era Capelli, Olímpico sumó a Jonathan Machuca, que vuelve al club, como base sustituto, y recuperó al pivote Justin Williams, que volvió a jugar después de una lesión en el tobillo izquierdo.

Quimsa en Salta

Salta Basket (1-7) recibirá desde las 22 en el polideportivo Delmi de la capital salteña a Quimsa de Santiago del Estero (4-3), que hará su estreno en el año.