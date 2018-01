En un grave drama familiar ocurrido ayer una mujer denunció que su hijo de 16 años, que es adicto a las drogas, le prendió fuego su humilde casa, ubicada en el barrio Irupé después de mantener una discusión.

Carmen Romero advirtió públicamente que teme por su vida y de manera textual afirmó: “Quiero que saquen a mi hijo de mi vida porque me va a matar”.

El hecho sucedió ayer a las 8, en una precaria vivienda ubicada sobre calle Inglaterra.

En cuanto a la situación relató que “pendió fuego la casa, perdí todo. Desde hace 9 años empecé de cero para recuperarme del padre de mis hijos que era drogadicto. Otro de mis hijos hace unos años murió atropellado por un camión. Tengo dos a mi cargo de 14 y 16, y el más grande está descontrolado, por eso pido que lo saquen de mi vida. Me va a matar”, expresó desesperada ante Radio Dos.

Añadió que “siempre discutimos, amenaza con pegarme. Hace dos semanas me robó el celular. Le dije a la Policía que lo saquen de mi casa. Le pedía a la jueza que se ocupen, es menor y por eso me puede matar. Ahora me quedé sin nada, todo me quemó… lavarropas, TV, DVD, cocina. Me quedé sin nada”, se lamentó la mujer.

En cuanto a su fuente de ingreso, Carmen reveló que trabaja como empleada doméstica en un domicilio de Riachuelo, donde concurre todos los días.

“Ahora tengo una deuda de 9 mil pesos. Yo tengo mi moto y mi hijo me vive sacando y rompiendo. Mis patrones tienen una repuestera, y con ellos tengo esa deuda porque me dan los repuestos. Mi hijo me saca la moto para robar y los policías lo saben”, expresó al lanzar otra grave denuncia pública.

Planteó que “es mi hijo, y me duele en el alma, pero no doy más. Pido con dolor en el alma que me saquen de mi casa, me va a matar”, enfatizó una vez más.

Discusión

En otro orden de cosas Carmen se refirió al incidente que desencadenó la destrucción de su hogar. Luego de la discusión el chico se fue caminando: “me dijo: ahí te prendí fuego la casa. Entré y ya estaba ardiendo todo. No pude hacer nada”.

Añadió que “se fue. No se dónde está, tal vez con el padre que es un drogadicto. Yo pido que hagan lo que tengan que hacer, es mi hijo, pero no quiero saber más nada con él; para mí no hay justicia, lo que tienen que hacer no lo hacen. La causa está en el Juzgado Nº 2 de Menores. No quiere trabajar, amanece drogándose. Yo empecé a rehacer mi vida y a él le molesta. Vive conmigo desde hace 5 años”, enfatizó.

Trabajaron bomberos de la Unidad Especial de la Policía, quienes pese a concurrir con rapidez, luego del llamado de los vecinos, nada pudieron hacer por salvar la humilde morada que quedó reducida a cenizas.