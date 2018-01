El cierre de los comercios en el centro de la ciudad afecta a la mayoría de los rubros sin importar el tamaño de los mismos. Las pequeñas tiendas de ropa no resisten los altos precios de las rentas, y las firmas de electrodomésticos no venden lo suficiente.

Pasadas las fiestas de fin de año, los negocios en Corrientes deberán transitar lo que resta de enero con diferentes estrategias para estimular un consumo que viene retrotrayéndose desde hace tiempo, y que se evidencia con el testimonio de los comerciantes, y también con las estadísticas a nivel nacional.

Si bien las expectativas de los referentes económicos consultados vienen siendo siempre positivas, un recorrido por el centro capitalino permite observar a numerosos locales cerrados, tanto los grandes como los más chicos.

Hace no mucho tiempo los negocios que solían cerrar sus puertas eran en su mayoría los de la peatonal Junín, pero desde hace unos años esta tendencia también se fue notando en los comercios de calles aledañas, incluso de aquellos que optaron por mudarse para abaratar el costo del alquiler. “La mayoría de los negocios que cierran acá en la zona son los más chicos, y generalmente es por los elevados costos del alquiler. Tenemos que vender mucho sólo para cubrir ese costo, y la verdad es que no hay gente comprando”, comentó a El Litoral la encargada de una tienda de ropas que opera sobre Junín.

Sin embargo, esta situación no sólo alcanza a los pequeños comerciantes, ya que el año pasado hubo por lo menos dos empresas de electrodomésticos en la misma situación. “Tuvimos el cierre de una de nuestras sucursales el año pasado, y hubo una reubicación de los empleados.

El problema para las grandes empresas es la poca venta, que se suma a la cuestión impositiva, es difícil sostenerse”, dijo a este medio el encargado de una tienda de electrodomésticos.