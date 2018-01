Ciertos sectores de la sociedad argentina tienen por mala costumbre crear ídolos y personajes, a quienes les dan amplias libertades de dar consejos y formular definiciones sobre la marcha del país y que muchos lo toman como “sabias”, cuando en realidad son simples habitantes de un bendito país que tienen la gracia de ser “bendecidos” por los medios de comunicación.

Uno de esos personajes es Mirtha Legrand. La “Chiqui”, fiel a su costumbre, días atrás habló de todos los temas y le pegó un “palito” al presidente Mauricio Macri.

Sostuvo, por ejemplo, que “no me parece bien que el Presidente esté veraneando tanto tiempo cuando el país está muy difícil. Yo no sé quién maneja el país en este momento. No lo sé. No entiendo cómo un gobernante se va de vacaciones. No es momento. Los funcionarios no se tienen que ir de vacaciones. Quédense aquí. Señores, enfrenten la situación, arreglen el país”, había dicho en una nota con el diario La Nación.

Los refranes “el chancho predicando higiene” y “has lo que digo y no lo que hago” son perfectamente aplicable a la opinóloga Mirtha Legrand, porque muchas veces sus opiniones son de total incoherencia.

El país vivió situaciones extremas y dolorosas, y que se sepa la diva poco y nada hizo para salir del problema. La Argentina supo vivir, no hace mucho, el flagelo del hambre; sin embargo “La Chiqui” siguió haciendo sus almuerzos televisivos, sirviendo comidas a sus invitados que eran una gran ofensa para los televidentes que apenas tenían para comer alimentos no sustanciosos.

Mirtha Legrand nunca ocultó su simpatía por el gobierno que encabeza Mauricio Macri. Pero a la vez, la conductora no se calla cuando algo le parece mal, y lanza críticas que impactan de lleno en los funcionarios.

Realmente molesta que en un país conflictuado, endeudado y difícil de encaminar en la seda del crecimiento, por obra y gracia de un gobierno kirchnerista, aparezcan “grandes predicadores y consejeros” que ganan espacios en los medios de comunicación, opinando y sugiriendo lo que la actual gestión debe hacer.

Con Mirtha Legrand sucede lo mismo que con la titular de la asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini: se les permite que digan lo que se les antoja por su edad y su “trayectoria”, sin analizar las consecuencias de sus dichos.

Distinto es el caso del ex presidente Eduardo Duhalde, quien recientemente sostuvo que el kirchnerismo -por lo hecho- no tiene la altura moral para cuestionar al macrismo.

Asimismo, el ex mandatario afirmó que la sociedad y los dirigentes políticos de todos los sectores tienen que “ayudar al Gobierno, aunque no estemos de acuerdo”. Al opinar sobre la presidencia de Macri, luego de dos años de gestión, Duhalde remarcó que “tiene claroscuros porque hay cosas que se hacen bien y otras que no, pero se está saliendo de una situación compleja”, en referencia a la herencia dejada por el kirchnerismo.

Duhalde dijo que “la política lleva una guerra estúpida desde hace muchos años y yo no acuerdo con eso”. Luego, analizó que “el Justicialismo y el Radicalismo son partidos viejos, de viejos y para viejos. Cambiemos es un partido nuevo y sin historia. No hay forma de enfrentarlo”.

También fustigó a los dirigentes de la juventud kirchnerista: “Los jóvenes de la Cámpora están muy confundidos. No saben realmente qué es el Peronismo. No saben de historia”.

Sobre los presos K, Duhalde dijo que “las personas del gobierno anterior que están detenidas, algunas están bien y otras están mal. Particularmente la acusación contra Cristina Kirchner por el tema Irán es muy confusa. No me gusta cuando hay tantas dudas en un juzgamiento”.

Respecto a cómo el oficialismo impulsó la iniciativa de reforma jubilatoria y la postura que adoptó la oposición, el dirigente peronista fue crítico porque “las cosas no se resuelven peleándose, porque nos estamos peleando en la cubierta del Titanic y eso demuestra que hay una gran irresponsabilidad de los que gobiernan y también de la oposición”.

“Como hicimos con el doctor (Raúl) Alfonsín cuando yo goberné el país, lo primero que hay que hacer es lograr la paz social”, sentenció en declaraciones radiales.