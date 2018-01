En el país se presentaron casos de intoxicaciones por alimentos en mal estado y en este contexto El Litoral consultó a directores de hospitales acerca de las atenciones al respecto en Capital. Desde el Vidal comentaron que se presentan hasta 4 casos por día y que se duplican los fines de semana. En el Llano indicaron que las situaciones que se dieron fueron por desórdenes alimenticios, mezclas de comidas y bebidas.

“Es frecuente que en esta época del año aparezcan casos de intoxicaciones, hemos comparado nuestros registros con los del año pasado y son los mismos números. No se sigue la cadena de frío y los cortes de luz también aportan para que se interrumpa la cadena de frío que necesitan los alimentos, por ello se da el crecimiento de las bacterias que producen malestar. Esto también se da por no cocinar bien productos como la carne o no lavar bien las verduras y frutas”, dijo a El Litoral el director del Vidal, Horacio Sotelo.

En este sentido, indicó que “hay que tener mucho cuidado al consumir lácteos o mayonesa, el mal estado de estos sirven para las bacterias y ocasionan episodios de diarreas, dolor intestinal, se pierde agua y minerales”. “Los síntomas generales son vómitos y diarreas, se presentan entre las 24 a 48 horas de haber consumido, este malestar va ascendiendo en gravedad y produce fiebre por la infección”, describió Sotelo.

“Hemos comparado nuestros registros con los del año pasado desde el área de Epidemiología y no ha cambiado mucho. Tenemos entres tres o cuatro consultas en emergencia por día y se duplican durante el fin de semana”, comentó el director del hospital.

Desde el Llano, la directora Silvia Bonassies expresó: “No es tan frecuente que se presenten casos de intoxicación como los de transgresión alimentaria; se dieron varios después de las fiestas de fin de año, por mezclas de alimentos y bebidas”. “Hay que tener precaución en consumir alimentos con mayonesa en las playas”, agregó.

“Hay que comer más liviano en esta época del año, evitar mayonesa y todo lo que es envasado o pierda la cadena de frío. Debemos consumir más frutas y verduras, siempre bien lavadas. Hay que tener mayor cuidado con los niños y con los ancianos, evitar comidas pesadas. Hasta con los helados se debe ser precavido ya que al perder la cadena de frío puede ser perjudicial para la salud. Es muy importante, a la vez, la higiene de manos”, aconsejó la doctora.

En cuanto a la compra de productos, Sotelo dijo: “El consejo que se puede dar es que compren en el día lo que van a consumir y en los lugares donde confíen que no se ha cortado la cadena de frío. Los alimentos deben estar bien cocinados y las verduras y frutas deben estar bien lavadas”.