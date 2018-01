Se restablecerán las estructuras de la calle Salta con un nuevo modelo que se adecuará al ancho de las veredas. Buscarán que no le quite visualización a las vidrieras. Pretenden no invadir el espacio aéreo y permitir la fluida circulación de las personas.

Tras el retiro de los refugios del transporte público de pasajeros, hace un poco más de un mes, sobre calle Salta entre Irigoyen y Junín, a raíz de algunas colisiones, desde la Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana de la Comuna se informó que las estructuras serán repuestas pero con un modelo diferente, teniendo en cuenta el ancho de la vereda y los locales comerciales de la zona. También se priorizará al peatón, que debía descender a la calzada por el gran espacio que ocupaban las estructuras que fueron retiradas el sábado.

Consultado sobre las garitas que quitaron de calle Salta durante el fin de semana, el secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Jorge Sladek, dijo a El Litoral que “instalaremos nuevamente cuatro estructuras, pero con un diseño diferente que no invada el espacio aéreo y no perjudique a los peatones”.

Además, en referencia a las dársenas el funcionario señaló que “este es un tema que se está evaluando, ya que invade el corredor y genera inconvenientes al momento de estacionar las unidades”.

En cuanto al diseño de las garitas, El Litoral también consultó al secretario de Infraestructura Durbal Olguin, quien dijo que “se están analizando dos modelos diferentes, considerando el ancho de la vereda, los locales comerciales y la circulación de los peatones”.

“Estamos trabajando con los comerciantes que fueron perjudicados con las grandes estructuras para llegar a un consenso. Además, la infraestructura provocaba que la gente camine por el corredor, por lo angosta que es la vereda en esa zona”.

En cuanto a reemplazar las estructuras por las de nuevo diseño en otros sectores céntricos, comentó que “cada caso será analizado, porque en algunos zonas el diseño empleado no perjudica”.

En este sentido añadió que “el nuevo modelo no necesariamente va a reemplazar a todos los que fueron colocados últimamente, lo analizaremos, no es lo mismo el casco céntrico que los barrios, en cuanto a la cantidad de locales comerciales existentes, el ancho de las vereda y la invasión del espacio aéreo y del corredor como en este caso puntual”.

Hay que recordar que la empresa prestataria, de acuerdo a lo manifestado por la secretaria de Transporte, cumplió con la entrega de todos los materiales para completar las 80 garitas convenidas tras el último aumento del boleto.

La cifra

$50 mil

Es el valor de las garitas que se sacaron de la calle Salta, según los números proporcionados en septiembre del 2016 por el Simu.