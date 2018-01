Todos los partidos de fútbol del verano

Arranca este jueves el fútbol de verano y los que darán el puntapié inicial son Defensa y Justicia y San Lorenzo, que se enfrentarán desde las 22.10 en la ciudad de Mar del Plata.



Entre los casi 20 partidos que se llevarán a cabo se destacan los clásicos entre River y Boca e Independiente y Racing, ambos a jugarse también en la ciudad marplatense.



Este es el calendario de los partidos que se van a jugar durante el verano.



Jueves 11 de enero, a las 22.10, San Lorenzo vs. Defensa y Justicia, en Mar del Plata



Viernes 12 de enero, a las 21.10, Huracán vs. Banfield, en Mar del Plata



Viernes 12 de enero, a las 22.10, Talleres de Córdoba vs. Atlético Tucumán, en Salta



Sábado 13 de enero, a las 18, San Lorenzo vs. Argentinos en el Nuevo Gasómetro



Sábado 13 de enero, a las 22.10, Independiente vs. Gimnasia y Esgrima (La Plata), en Mar del Plata



Domingo 14 de enero, a las 15.30 horas, River - Independiente Santa Fe (Colombia), en Miami



Domingo 14 de enero, a las 22.10, Boca vs. Godoy Cruz, en Mendoza



Domingo 14 de enero, a las 20.10, Rosario Central vs. Lanús, en Santa Fe



Lunes 15 de enero, a las 22.10, Racing vs. Temperley, en Mar del Plata



Martes 16 de enero, a las 22.10, Huracán vs. San Lorenzo



Miércoles 17 de enero, a las 21, Belgrano vs. Talleres, en Córdoba



Miércoles 17 de enero, a las 22.10, Boca vs. Aldosivi, en Mar del Plata



Jueves 18 de enero, a las 22.10, Newell’s vs. Banfield, en Santa Fe



Jueves 18 de enero, a las 22.10, Estudiantes La Plata vs. Lanús



Viernes 19 de enero, a las 22.10, Independiente vs. Racing, en Mar del Plata



Sábado 20 de enero, a las 22.10, San Lorenzo vs. Gimnasia y Esgrima (La Plata), en Salta



Domingo 21 de enero, a las 22.10, Boca vs. River, en Mar del Plata