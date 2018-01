En una nueva acción de articulación, Provincia y Nación lanzaron ayer en Corrientes el sistema PIM, de billetera virtual, esquema que posibilita la inclusión financiera de otros 400 mil correntinos. A partir del cual el usuario puede cobrar, pagar, enviar o recibir dinero con sólo llamar a: *456 # y seleccionando la opción deseada.

La implementación se produjo tras la firma de un convenio suscripto, en representación del Gobierno provincial, por los ministros de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, y de Coordinación y Planificación, Horacio Ortega, en tanto que por la administración nacional lo hizo el gerente general de la empresa Nación Servicios SA del grupo Banco Nación, Leonardo Coca.

En el acto también se firmó un contrato de operatividad entre Nación Servicios, a través del gerente Coca, y el Banco de Corrientes S.A., representado por la directora Rosa Pasetto.

El sistema

En todo el país la billetera electrónica PIM cuenta con 400 mil usuarios y 45 mil comercios adheridos. Este sistema es universal y simple; no es necesario estar bancarizado ni tener tarjeta de crédito para ser usuario. Ni siquiera hay que tener un Smartphone ya que no es una aplicación.

No sólo que es gratis, sino que PIM, además, no consume crédito ni datos, por lo que se puede utilizar sin tener saldo en el teléfono celular. Tanto para el usuario como para el pequeño comercio, este sistema no tiene costo de activación ni mantenimiento.

PIM es seguro porque ante la pérdida, rotura o robo del celular, la cuenta no sólo está asociada al Documento Nacional de Identidad o Cuit/Cuil del usuario, sino que también está asociada al número de celular y protegida por una clave de 4 dígitos.

En cualquiera de los casos mencionados el usuario se puede contactar con el 0800-222-456 y el operador bloqueará su cuenta hasta que quiera reactivarla.

A través del convenio suscripto, la Provincia y Nación Servicios del Banco de la Nación Argentina se comprometieron a implementar la alternativa del medio de pago con PIM, para el pago de beneficio social y/o incentivo a los beneficiarios sociales creados por diversos programas del Estado Nacional, provincial y/o municipal, en Corrientes.

Actualmente los beneficiarios sociales perciben los beneficios sociales a través de depósitos en cajas de ahorro abiertas en diversas entidades bancarias habilitadas a tal fin. Entre Provincia y Nación tienen como objetivo prioritario el desarrollo de la tecnología y mejoras en los procesos utilizados en el marco del perfeccionamiento de nuevos medios electrónicos de pago.

Este objetivo se enmarca en las medidas de promoción de la inclusión financiera, la eliminación de las barreras de acceso de la población a los servicios financieros y la reducción del uso del dinero en efectivo en pos del dinero electrónico.

Inclusión financiera

En este contexto, Nación Servicios desarrolló un sistema de pagos móviles denominado PIM, que permite envíos de dinero a través de dispositivos de comunicación móviles cuyo objetivo principal es que el mismo brinde un medio de pago universal, seguro, eficiente, gratuito y disponible para todos.

Esta iniciativa promoverá la inclusión financiera y permitirá asegurar que los ciudadanos puedan recibir beneficios sociales, con un mecanismo de pago confiable y económico, además de cargar y obtener efectivo, enviar y recibir dinero, pagar servicios y compras, recargar crédito de la telefonía móvil y la tarjeta Sube, y demás funcionalidades que implemente el sistema PIM en el futuro.

Además de los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes, asistieron el vicepresidente, Alejandro Nigro, y el gerente de Dinero Móvil, Javier Buitrago, de Nación Servicios. También representantes de la Federación Económica de Corrientes (FEC); de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr); de la Asociación de la Producción, Industria, y Comercio de Corrientes (Apicc), y de la sucursal local del Banco Nación, entre otras instituciones.

Cualquier persona puede ser usuario de PIM, cuyo eslogan afirma “Tu planta en el celular”; y entre los objetivos está la inclusión de todos aquellos beneficiarios de planes sociales, como del Programa Hogar y de Asignación Universal por Hijo.

Para la ciudadanía

“Estas cuestiones son centrales a la hora de colocar el Estado al servicio de la ciudadanía, ofreciendo tecnología que por la sencillez, la apertura, la ingeniería y por la logística que tiene se presenta como una de las grandes oportunidades para la verdadera inclusión social del ciudadano a través de la seguridad y los instrumentos que ya tenemos y que son los bancos”, explicó el ministro Vaz Torres. “Estamos muy complacidos de que el Ministerio del Interior, a través de Paulino Caballero, como siempre lo ha hecho, nos dé la oportunidad en las personas del ministro Rogelio Frigerio y del secretario Alejandro Caldarelli, de pensar en Corrientes como uno de los lugares donde nos puedan acercar estas herramientas”, reconoció el jefe de la cartera económica correntina.

“Cuando surgió la posibilidad consultamos con el gobernador Gustavo Valdés e inmediatamente él se puso al frente de la situación, nos dijo que le interesa muchísimo que esta herramienta se ponga en marcha y se consolide esta sinergia entre los estados nacional y provincial, siempre y cuando sea para ventaja de todos los correntinos”, afirmó Vaz Torres.

“Es un gusto estar nuevamente en la provincia de Corrientes. Agradecemos mucho a la Provincia, al Banco de Corrientes, por facilitar el hecho de que podamos seguir trabajando para facilitar la vida de todos los argentinos, y en este caso en particular, de todos los correntinos”, dijo el subsecretario Caballero.

“A través de Nación Servicios y de este producto que hoy estamos lanzando, que es PIM, estamos siendo partícipes de un gran avance para seguir fortaleciendo, modernizando y optimizando el Estado y también significa un gran avance para que los correntinos puedan acceder a todos los servicios sin tener que estar haciendo largas colas, especialmente al momento de cobrar el plan social donde deben esperar más de una hora a veces”, dijo el subsecretario de Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior de la Nación.

“Así también aspiramos a que, con este sistema, todos los comercios correntinos puedan acceder a mayores ventas a lo largo de toda la provincia”, expresó Caballero.