Objetivos del PIM

“Esta herramienta tiene por objetivo final que un beneficiario social pueda cobrar su beneficio sin salir de su casa, donde comparte con su familia; que a través de este sistema pueda recuperar el Impuesto al Valor Agregado (IVA); liberar de congestionamientos a las sucursales bancarias, hoy muy pobladas, para que en ellas los bancos puedan atender a los clientes a quienes les puedan agregar valor y no como ahora, donde hay personas que sólo están allí para cobrar y sometidas a mucho tiempo de cola”, dijo el gerente Coca.

“A los beneficiarios de planes sociales los podemos atender mucho mejor con una tecnología como esta, con PIM. Extender la comercialización electrónica, terminando con los problemas de falta de cambio y dinero apócrifo”, señaló Coca.

“Este sistema abona a la verdadera inclusión financiera, por un lado asegura el acceso universal ya que cualquier aparato de teléfono, sin internet y sin abono, accede a PIM”, dijo el gerente general de Nación Servicios.

“Esto se debe a la existencia de un ecosistema fuerte y sólido, donde están todos los actores del proceso económico vinculados a través de PIM, como es el usuario, los comerciantes, el banco, entre otros”, agregó Coca. “PIM no tiene ningún costo, ni para el comerciante, ni para el usuario. Lo que queremos es la verdadera inclusión financiera. Poder capitalizar que los beneficios sociales se puedan canalizar a través de una herramienta, que así también le da liquidez al sistema”, puntualizó.

“Nuestro objetivo también es potenciar al sistema financiero; de esta manera, los comercios pueden demostrar ingresos y pueden ser sujetos de créditos. Así, por ejemplo, el Banco de Corrientes le podrá dar créditos a un comercio chico”, expresó Coca quien fue el encargado de explicar el sistema PIM durante el acto de lanzamiento en Corrientes.

El ministro Vaz Torres, por su parte, recordó que desde el inicio de la gestión del presidente Mauricio Macri, “trabajamos todas las áreas del Gobierno Provincial para poner manos a la obra en todas aquellas cuestiones que generaran beneficios para la ciudadanía”. “Uno de los lineamientos centrales que tuvo la política económica nacional fue la posibilidad de eliminar el dinero físico gradualmente”, expresó el economista correntino.

“Primera consecuencia positiva de la eliminación gradual del dinero físico en la economía, es que la bancarización ayuda a la logística del traslado de los recursos monetarios; reduce la siniestralidad y los problemas de seguridad”, explicó Vaz Torres.

“Además, otro impacto positivo, es que permite ahorrar costos al sistema bancario, ya que no es lo mismo la transferencia electrónica que la transferencia física del dinero”, afirmó el ministro correntino. “También, por otra parte, produce un fenómeno interesante que lo voy a decir con todas las letras: la marginalidad crece donde no hay control y donde no existen transacciones financieras legítimas y legales”, dijo Vaz Torres.