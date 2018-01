La deuda heredada, hasta ahora, ascendería a $30 millones y representa el 90% de la coparticipación federal del corriente año. Ya cancelaron varios pagos pendientes. Pero alertan que carecen de información para justificar en qué gastó el ex Ejecutivo comunal los fondos que recibió de la Provincia.

Mientras avanzan con sus acciones de Gobierno, la actual administración municipal de San Roque continúa con la auditoría que inició semanas atrás para tener precisiones sobre el estado financiero en el cual recibieron la Comuna. La deuda heredada asciende a $30 millones, de los cuales $18 millones corresponden a fondos que la Provincia giró al Municipio y como estos no fueron rendidos, ahora el Tribunal de Cuentas podría solicitar su devolución.

“El problema es que no existe documentación que acredite en qué gastaron todo ese dinero. Sólo tenemos algunos decretos donde está consignado el monto de los recursos que fueron girados por la Provincia a las arcas municipales”, explicaron desde la Comuna sanroqueña a El Litoral. Tras lo cual, aseveraron que “tampoco están las resoluciones del intendente en las que especifique que recibieron determinada cantidad de dinero y las correspondientes facturas que certifiquen el destino de los recursos”.

“Cuando la Municipalidad recibió la mayor parte de esos millones, entre julio y septiembre del año pasado, también llamativamente en ese período fue cuando se cobró un gran porcentaje de los 6.000 cheques que el Ejecutivo local emitió durante el 2017”, señalaron. Al mismo tiempo, remarcaron que al analizar las cuentas bancarias detectaron que unos 358 cheques fueron rechazados por la entidad bancaria, presuntamente por falta de fondos en las cuentas comunales.

En total, indicaron, representan $10.703.488,04. “Quienes son los poseedores podrían iniciar un reclamo vía judicial”, admitieron en la Comuna. No obstante, aclararon que “cualquier persona o firma comercial que haga un reclamo por una presunta deuda, tendrá que acreditar la veracidad de la misma”.

Rendiciones

Con respecto a los pasos a seguir, manifestaron que luego de la feria judicial acudirán al Tribunal de Cuentas de la Provincia para dialogar sobre qué harán con respecto a la falta de rendiciones de los $18 millones que la Provincia envió a la Municipalidad. En este marco, recordaron que el citado organismo, en noviembre, ya solicitó los balances a la gestión que concluyó el pasado 10 de diciembre.

“Pero se fueron sin presentar los balances y tampoco nos dejaron sin documentación. Hasta ahora el Tribunal de Cuentas sólo pidió rendiciones, no la devolución.

Sin embargo, sabemos que si no se cumple con esas presentaciones que demuestren en qué se gastó el dinero, ellos pueden solicitar la devolución”, afirmaron. Una cuestión no menor “porque estamos hablando de $18 millones. Una cifra elevada para un Municipio como el de San Roque”.

Pagos

De las deudas que heredaron, la actual administración municipal ya abonó varias. Sueldos de noviembre, $80 mil al sindicato municipal y $114 mil a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).

“Lamentablemente le descontaban a los trabajadores la cuota societaria pero después no se lo giraban al gremio. Y desde julio los empleados estaban sin seguro”, detallaron desde la Comuna sanroqueña donde siguen auditando la administración de los recursos durante la gestión que concluyó hace poco más de un mes.

La cifra

358

Cheques fueron rechazados el año pasado, los cuales en total representan $10.703.488,04.