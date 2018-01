LEGION ARGENTINA

Primera ronda (singles)

Leonardo Mayer (ARG) vs. Nicolás Jarry (CHI).

Diego Schwartzman (ARG) vs. Dusan Lajovic (SRB).

Federico Delbonis (ARG) vs. Gilles Muller (LUX).

Guido Pella (ARG) vs. Dominic Thiem (AUT).

Horacio Zeballos (ARG) vs. Fabio Fognini (ITA).

Juan Martín Del Potro (ARG) vs. Frances Tiafoe (USA).

Nicolás Kicker (ARG) vs. Marton Fucsovics (HUN).

(*): Andrea Collarini está disputando la última ronda de la qualy.